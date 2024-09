A Székesfehérvár Rallyn elért siker visszahozta a bajnoki címért való küzdelembe a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt párost. A bajnokság másfél hónapos szünet után Győrben folytatódik, ahol Ádámék a korábbi lendületet szeretnék tovább vinni, és a lehető legjobban szerepelni. Mégpedig azért, hogy az év végén minél csillogóbb helyezést tudjanak elérni.

Ötödik állomásához érkezik a hatfordulós HUMDA Országos Rallye Bajnokság. Győr másodszor ad otthont bajnoki futamnak és a tavalyi versennyel jól berúgták az ajtót a szervezők, az EB futam után talán ez a verseny vonzotta a legtöbb nézőt.

Itt is otthon

- Ez a hazai versenyünk, hiszen Zsolték régóta, mi pedig már néhány éve Győrben élünk - újságolta a futam előtt Velenczei Ádám, aki szécsényi származású ralisként korábban a Salgó Rallyról is hasonlóan nyilatkozott. - Tavaly nagyon sok néző látogatott ki a futamra, főleg a RábaRingre és a városi gyorsasági szakaszra. Most is ide várható a legtöbb érdeklődő, főleg azért, mert a két helyszín két külön napon szerepel a programban. Jó helyen van a szerviz is, az ETO Parkba is könnyen ki tudnak jönni a szurkolók.

Ugyanakkor nem csak ezek a népszerű, könnyen látogatható helyszínek találhatóak a programban, hanem ikonikus, régi gyorsaságikon is autóznia kell a mezőnynek a tavaly már megismer szakaszokon kívül.

Új helyszínek

- Örülök az új pályáknak, hiszen ezek még változatosabbá teszik a futamot - folytatta Velenczei Ádám. - Tavaly az RS Skodával indultunk, most az Evo-val megyünk a szezonban. Az autó sok mindenben eltér, de nagyon jó alapbeállításunk van hozzá, ami a fehérvári gyorsokon is bizonyított. Ezen kell majd finomítanunk. Lesz a versenyen olyan, amikor egy körön belül két teljesen más stílusú szakaszra kell állítani az autót, de azt hiszem, erre is fel vagyunk készülve. Nehéz ilyenre tesztelni, de a jó alap ad nekünk egy nyugalmat és onnan már könnyebb elindulni bármelyik irányban is a beállításokkal.

Fehárváron könnyebb volt

Az előző bajnoki futamon nyerni tudott a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt kettős, ami azt bizonyítja, hogy a tempójuk megvan a pokolian gyors hazai élmezőnyben.