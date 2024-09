Az idei évben Kazahsztán ad otthon a UWW grappling világbajnokságnak, az október 7-12-e között megrendezendő eseményen a miskolci Ferenci Gábor is részt vesz, a master mezőnyben, a 40-45 évesek korosztályában, a 77 kg-os súlycsoportban.

– Óriási öröm, és egyben megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem a sportág világbajnokságán, köszönhetően annak, hogy az idei évben a válogatott kerettagja lettem. Az indulási lehetőség kivívásával, illetve azzal, hogy sikerült a részvételhez szükséges anyagiakat előteremteni, elértem egy fontos célomat, amelyet évekkel korábban tűztem ki magam elé. Hosszú út, és nem mindennapi okok vezettek el ide, és bár olyan korcsoportban indulok, ahol nálam szinte csak fiatalabbak lesznek, hiszen én a kategória felső részéhez tartozom, ugyanis 45 esztendős vagyok, de ez cseppet sem zavar, nagy lelkesedéssel készülök, és várom a napot, hogy Gi-kategóriában a tatamira lépjek – mondta Ferenci Gábor.

Tíz éve

A miskolci sportember története nem hétköznapi, ugyanis 10 éve kezdte el a rendszeres sportolást, és csak 2017-ben került a grappling bűvkörébe.

– Harmincöt esztendős voltam, ülőmunkát végeztem, 20 kiló túlsúllyal éltem a mindennapjaimat, és ezzel összefüggésben egy orvos, beteg találkozó kapcsán azt kaptam útravalónak, hogy vagy életmódot váltok, vagy nagyon rossz irányt vehet az egészségem – mondta Ferenci Gábor. – Ez volt az a pont, ahol nagyon is gondolkodóba estem, és mivel a harcművészetek közel álltak hozzám – korábban birkóztam, amelynek során a néhai Görcsös Józsi bácsi, és Jászkai Imi bácsi irányítgatott – jiu jitsu edzésre jelentkeztem, Mellik Bélához mentem le, és a hagyományos ütős, rúgós irányzattal kezdtem. Az első alkalom eléggé meghatározó volt, ugyanis egy 40 kg-os kislánnyal állítottak párba, aki eszméletlenül elvert, és amikor hazamentem, a feleségem megkérdezte, hogy mi volt, azt mondtam neki, hogy addig biztosan járnom kell ide, amíg a kislányt le nem győzöm. Nyilván egy idő után már nem ez volt a motiváció, és a már felnőtt „kislánnyal” azóta is jóban vagyunk, ha pedig szóba került az első találkozásunk, csak nevetünk ezen… Az edések közben megismerkedtem a brazil jiu jitsu-val, ami csak földharc, és mivel ez tetszett, elmentem teljesen ebbe az irányba, amit a grappling Gi-ben és NoGi-ben találtam meg. A Borsod Kempó-nál már korábban is sokat edzettem a földharc edzéseiken, 2018-ban megnyertem a Hansi Kupán az amatőr Gi-, NoGi versenyszámot kategóriámban. Ám 2019-ben mindent félre raktam, mert a gyermekem beteg lett, két éven át csak kórházakba jártunk, és csak 2021 májusában kezdtem el újra a sportolást. Ekkor ez tulajdonképpen a visszamenekülésről szólt, túl sok negatív kórházi élmény ért, borzasztó tragédiákat láttam, és éltünk át… De maradva a sportnál: szóval újra indult, és 2023-ban korosztályos bajnokságot nyertem sport jiu jitsu-ban, a földharcokban vezettem le, tereltem el a figyelmemet, töltöttem hasznosan az időmet, és 2024-ben, a Magyar Grappling-szövetség által kiírt válogatóversenyt megnyerve jutottam el oda, hogy az első helyem világbajnoki indulási jogot ért.