A vármegyei foci I. osztály 8. fordulójában, ezen a hét végén, szombaton játsszák a BTE Felsőzsolca – Mályi FC összecsapást. A találkozó a felsőzsolcai pálya villanyvilágításának debütálása lesz, az összecsapás Bajnokok Ligája időpontban, 20.30-kor kezdődik.

A vármegyei foci I. osztályában szereplő BTE Felsőzsolca pályáján szombaton debütál a villanyvilágítás

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

– Hivatalos, vagy ha úgy jobban tetszik, ünnepélyes villanyvilágítás avatónak nem mondanám a mostani alkalmat, az élet hozta úgy, hogy ekkor kell játszanunk. Ugyanis ezen a napon egy városi rendezvény, a Felsőzsolcai Alma Feszt zajlik városban, és a sporttelepünk is kiveszi ebből a részét, így tulajdonképpen az a helyzet, hogy nem tudunk 20.30-nál korábban kezdeni – mondta Gulyás Dénes, a BTE Felsőzsolca sportigazgatója, edzője, majd így folytatta: – A műszaki beruházás már májusban megvalósult, a mérkőzés előtt az áramszolgáltató is elvégzi a bekötést, a beüzemelést, legkésőbb pénteken a lámpák beállítása is megtörténik, amit távvezérléssel oldanak meg, úgyhogy nem lesz akadálya az esti meccs megrendezésének. A közeljövőben szeretnénk egy ünnepélyes villanyfény avatót is összehozni, úgyhogy lesz még lámpás mérkőzésünk, de biztos, hogy nem ilyen késői időpontban.

A vármegyei foci bajnokságról

A BTE Felsőzsolca nem áll rosszul az idei vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályában, 7 forduló után még veretlenek, és az 5. helyen található a csapat.

– Picit bosszant, hogy veretlenek vagyunk, inkább kaptunk volna ki egyszer, és nyertünk volna kétszer a négy döntetlenünkből – mondta Gulyás Dénes. – Jó, persze, a tavalyi évadhoz képest jobban állunk, de ez azért ez várható volt, mert visszatért hozzánk két korábbi erősségünk, Agárdy és Veréb, illetve Lovasi személyében egy rutinos belső védőt is igazoltunk. A víziónk nem változott, továbbra is a fiatalok szerepeltetését helyezzük előtérbe, olyanokét, akik mennek, mint a golyók. Kétségtelen, hogy jobban nézünk ki, mint tavaly, az eredmények is ezt mutatják, de ezek lehetnének ettől is jobbak. Túl azon, hogy minden meccsre úgy megyünk ki, hogy csak a győzelem az elfogadható, tisztában voltunk azzal, hogy az első három meccsünk ikszes, ám az ezt követő hat körre 18 ponttal, vagyis a maximummal kalkuláltam. Ebből négy ment le, hármat hoztunk, legutóbb viszont döntetlenre végeztünk, most az lebeg a szemünk előtt, hogy a soron következő két bajnokinkat megnyerjük. A Mályi és a Szerencs ellen győznünk kell, és ezt nem azért mondom, mert lenézem az ellenfelünket, hanem mert ismerem a csapatomat, tudom, hogy a fiúk képesek arra, hogy ezeket a célokat elérjék. A Szerencs elleni idegenbeli bajnoki után játszunk majd azokkal az együttesekkel, akik jelenleg előttünk állnak a tabellán, ekkor fog kiderülni, hogy meghatározó csapatává tudunk-e váni az osztálynak.