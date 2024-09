Az utóbbi években méltán közkedveltté vált Jabil 1/3 Maraton elnevezésű utcai futóversenyt szeptember 21-én, szombaton rendezik meg Tiszaújvárosban. A kedvezményes előnevezésre szeptember 17-ig van lehetőség.

Az első elképzeléseken némiképp változtatva, néhány módosítás történt a versenykiírásban. Visszatér az eddig jól bevált, klasszikusnak mondható 3,5 km-es kör, melynek a nyomvonala változik meg. Ebből adódóan mostantól 4 fős váltók is teljesíthetik a 14 km-t. Ezen kívül – felkészültségtől függően – egyéni 3,5 km-es és 14 km-es egyéni szám vár a futókra.

Az előnevezés szeptember 17-ig lehetséges a www.sportorigo.com oldalon. Ezt követően csak az esemény napján, a helyszínen, a Jabil Circuit Magyarország Kft. parkolójában kijelölt versenyközpontban lehet jelentkezni az eseményre.

A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói számára a nevezés ingyenes, de regisztrálni nekik is szükséges a nevezési felületen. A Jabil dolgozói váltó esetében minden csapattagnak a cég munkatársának kell lennie. A szervezők különleges lehetőséget biztosítanak a tiszaújvárosi lakosoknak, akik ezúttal 50 százalékos kedvezményt kapnak a nevezési díjból.

A verseny rajtja 10 órakor lesz Jabil Circuit Magyarország Kft. parkolójában, ahol a célt is kijelölik.

Minden célba érkező egy egyedi csősálat kap ajándékba!

A verseny valamelyik távját teljesítő Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozók és a lakosság körében – az eredményhirdetést követően – kisorsolnak 1-1 darab Garmin okosórát, 2-2 darab futó felszerelést, továbbá a Jabil dolgozói között 5 darab ajándéktárgyat.

További információ a www.tiszatriatlon.hu honlapon található.