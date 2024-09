Az NB I-es ETO FC Győr a harmadosztályú Putnok vendége a Magyar kupa harmadik fordulójában.

A labdarúgó Magyar Kupa hét végi körében, a még versenyben lévő Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok közül leghamarabb az NB III-as Putnok FC lép pályára, amely szombaton 15 órától az élvonalbeli Győri ETO FC-t fogadja hazai környezetében, a Várady Béla Sportközpontban. Az észak-borsodiak eddig már két összecsapást letudtak a sorozatban, az első fordulóban 4-0-ra nyertek Vizsláson, míg az ezt követő erőpróbán, Salgótarjában 1-0-s győzelmüknek köszönhetően léptek tovább. Az ETO, mivel NB I-es, most kezd a kupában.

Egy élvonalbeli alakulat fellépése mindenhol különleges csemegének számít, tudják ezt Putnokon is, ahol bíznak abban, hogy a nem különösebben kedvezőnek ígérkező időjárás ellenére is sokan választják majd programként ezt a futball mérkőzést. A PFC-nél fellapozták a közelmúlt történelem könyvét is a Magyar Kupát illetően, és örömmel gondolnak vissza a 2014. szeptember 10-én megrendezett, ugyancsak a kisalföldiek elleni kupacsatára, amelyet ugyan elveszítettek 3-1-re, ám a zöld-fehérek csupán a 81. percben tudták bepasszírozni a harmadik találatot, Pátkai Máté révén (előtte Madarász János szerzett gólt, illetve Marek Strestík duplázott, a kispadokon Koszta Péter, illetve Horváth Ferenc ült).

Amennyiben csupán az osztálykülönbséget nézik a szurkolók, akkor abszolut 2-es a meccs a fogadóirodáknál, ám a győriek nincsenek túl nagy formában a bajnokságban: eddig mindössze 1 pontot szereztek, öt felvonáson, azt az egy egységet Diósgyőrben (van egy elhalasztott mérkőzésük is, a Puskás Akadémia FC ellen), s még ezzel együtt is sereghajtók, tizenkettedikek.

Ugyanolyan felfogással

– A sorsolás óta nagyon vártuk ezt a meccset, hogy összemérjük az erőnket a magasabb osztálybeli ellenféllel – közölte Szala Ákos, a Putnok FC vezetőedzője. – Ezen mérkőzés a heti felkészülésünk felépítésén nem változtatott, ugyanolyan mederben, metodikával készültünk, mint egy bajnoki találkozóra. Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbáljuk felborítani a papírformát. Szinte csak légiósai vannak a vendégcsapatnak, mi szeretnénk bizonyítani fiatal magyar játékosokkal. Remélhetőleg nem lesz egyszerű dolga az ETO-nak, amelyből, úgy érzem, megfelelően felkészültünk. Vannak, akik egy ilyen kupamérkőzésen, mint alacsonyabb osztályú klub, változtatnak az elveiken, a mi esetünkben ez nem áll fenn, ugyanazzal a felfogással megyünk bele a meccsbe, mint a bajnoki riválisaink ellen. Meglátjuk milyen összeállításban érkezik a Győr, de mi azzal számoltunk, és számolunk, hogy a legerősebb összetételben érkeznek hozzánk, hiszen miután nem nagyon volt sikerélményük még az NB I-ben, kell nekik a győzelem, az önbizalom növeléséhez. Bízom abban, hogy a játékosaim igenis elhiszik, van keresnivalójuk ezen a mérkőzésen. Tudjuk hol a helyünk, de mindent meg fogunk tenni a pályán a városért, a klubért. MI