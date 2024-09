A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának záró meccsét két vármegyebeli csapat vívja majd, ugyanis az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC gárdája az élvonalbeli Diósgyőrt fogadja, az összecsapás hétfőn 19 órakor kezdődik, televíziós közvetítés mellett. Az előzetes adatok szerint minden bizonnyal nem lesznek üres helyek sem a hazai-, sem a vendégszektorban, ami azt jelenti, hogy a helyszínen mintegy 1200 néző előtt fognak megküzdeni egymással a felek. Az egykori 48-szoros válogatott középpályás, Elek Ákos mindkét klubnál éveket húzott le, így őt kértük meg az esélytalogatásra.

Ismert a tudásuk

– Aki picit is követte a karrieremet, az tudja, hogy két olyan klub csap össze hétfőn, amelyek meghatározó állomásai voltak a karrieremnek – kezdte az immáron sportvezető, aki február óta a putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója. – Az általános iskola negyedik osztályát már Barcikán kezdtem, a Kazinczy Általános Iskola tanulója voltam, az ottani pedagógus, Béres Csaba volt a testnevelőm, az osztályfőnököm, illetve az edzőm is a KBSC U10-nél. Összességében 10 éves koromtól 19 éves koromig voltam a Barcika játékosa, ahogy mondani szokták, végigjártam, a szamárlétrát. Még 16 évesen debütáltam az akkor a harmadosztályban lévő Kazincbarcikában, összesen 65 felnőtt mérkőzésen léptem pályára a klubnál addig, amíg 2008 nyarán el nem igazoltam Székesfehérvárra. Természetesen figyelem az eredményeket, minden osztályt, így az NB I-et, és az NB II-t is, ismertek tehát előttem a KBSC eredményei, aktuális helyezése. Úgy gondolom, hogy az utóbbi idők talán legerősebb csapatát sikerült összehozni, jó az esély arra, hogy a bajnokság végén akár benne legyen a klub az első ötben. A korábban érkezett Varga Józsival sokat, a most igazolt Bódi Ádámmal egy-két alkalommal voltam a válogatottnál, azaz az ő tudásuk előttem pontosan, és közelről ismert. A lábukban rengeteg élvonalbeli meccs van, és ezt, ennek rutinját most behozták Barcikára, ami sokat ad, jelent a csapatnak, és mindehhez még hozzá lehet tenni Lucas és Kártik képességeit is. Persze azt is látom, hogy a klub néhány éve letért arról az útról, aminek a lényege korábban az volt, hogy próbált saját, környékbeli játékosokat nevelni, beépíteni, amikor én ott voltam, akkor a 20 fős keretből 15-en voltunk ilyenek. Az edzőt, Erős Gábort ismerem, az A-liceszes edzőképzést együtt végeztük, és már akkor látszódott, hogy nagyon jó gondolatai vannak a labdarúgásról. Neki nagyon komoly szerepe volt abban, hogy a Kisvárda úgy szerepelt, ahogy.