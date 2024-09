Hat hétre kiesett

A felsoroltak miatt nem tűnik úgy, hogy a tervezett munkát el lehetett volna végezni a felkészülési időszakban, amelyben egyébként öt edzőmeccset vívtak meg a Phoenix-esek.

– Nem csak kevesen vagyunk, de volt, hogy sérülés is közbe jött, például a MEAFC elleni előkészületi mérkőzésen ilyen ok miatt kiesett Mester Márk, és Kozák Bertalan – nyilatkozta Lekli József. – Előbbinek ,,csak" a háta csípődött be, utóbbi viszont hat hétre kiesett, így az első három fordulóban biztosan nem tud még játszani. Amennyiben ehhez még hozzávesszük azt, hogy a napokban betegség is felütötte a fejét a csapatnál – a fiatalok között, akik közül kell játszani a meccs során –, és hogy hétfőn hat játékos állt rendelkezésre, akkor azt is mondhatnám, hogy nem vagyok derülátó a nem ideális felkészülés miatt. Persze, mint jeleztem, mindig próbáltunk, próbálunk alkalmazkodni, és csináltunk figurákat, 3 a 3, vagy 4 a 4 ellen, de öt az öt ellen játszani, teljesen más.

Kiegyenlítettebb bajnokság

Lekli József a harmadik évadát kezdi el a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK kispadján, első szezonjában bronz-, utóbb pedig ezüstérmes volt a csapattal.

– Erős lesz az NB I/B Zöld csoport mezőnye – fogalmazott a korábbi 10-szeres magyar válogatott. – Nem lesz rossz csapat a Budafok, a SMAFC, a Hódmezővásárhely, a Százhalombatta, jobb kerete lett a Veszprémnek is, tehát sokkal kiegyenlítettebb bajnokságra számítok, mint a tavalyi volt. A magunk várható pozíciójáról pillanatnyilag nem lehet megfogalmazni pontos elvárást, a klub-, és a városvezetés is azon fáradozik, hogy a helyzet javuljon, hogy a most még meglévő lyukakat befoltozzuk. Ilyen nehéz évad indulásunk még nem volt, de meg fogjuk oldani. A pénteki ellenfélről, a Békéscsabai KK-ról csak hallomásból tudjuk, hogy milyen kosárlabdát játszanak, de most nem is az ellenféllel kell foglalkoznunk, hanem saját magunkkal. MI