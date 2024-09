Labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 5. forduló, vasárnapi eredmények

Borsodivánka – Bükkzsérc 2-4 (0-0)

Borsodivánka, 50 néző. V.: Tiszóczki (Iván K., Bóta A.).

Borsodivánka: Fürjes – Burka M., Kassai (Juhász), Bernáth (Szikszai), Érsek, Burka L., Hegedüs (Fejes), Waldhauser (Nyeste), Fónagy M. P. (Fónagy M.), Viktor Á., Orosz. Elnök: Fodor László.

Bükkzsérc: Berencsi S. – Makó, Mikita, Horváth Á., Reményi, Lázár B., Berencsi G., Rémiás, Jóna, Kondora, Németh B. Edző: Kovács József.

Gólszerző: Érsek, Burka, ill. Reményi (2), Jóna, Horváth Á.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Fodor László: – Talán egy kis rutin, később sikerekkel is párosul majd, ha nem az utolsó 20 percben kezdünk el focizni! A szerencse továbbra is távol áll tőlünk. Hosszú még az út, idővel jönni fognak az eredmények is. Gratulálok a vendégeknek, megmutatták miért tartanak ott ennyi játékossal, ahol.

Kovács József: – Hétről-hétre jól teljesítünk, annak ellenére, hogy létszámgondokkal küszködünk. A mai mérkőzésen is jól produkált a csapat, ezért nagy gratuláció jár a fiúknak!

Harsány – Tiszakeszi 1-2 (1-1)

Harsány, 150 néző. V.: Suhaj (Farkas M., Tóth P.)

Harsány: Bene – Vaszilkó, Bereczki, Szabó G. (Resetár), Mika, Szabó Zs. (Lakatos G.), Sugár (Gulyás), Pusztai (Mika), Balogh A. (Gável), Nagy G., Illovai. Edző: Gável András.

Tiszakeszi: Sipos – Bögre (Balázs J.), Csapó, Kállai, Lévai, Kerekes, Horváth P., Sepsi, Bak (Telekesi), Simon, Bartók. Edző: Lévai István.

Gólszerző: Szabó G., ill. Lévai, Bartók.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Gável András: – A második félidőben sokat tettünk, hogy legalább döntetlen legyen. Szakadékban vagyunk, de kimászunk belőle. Sovány vigasz, hogy nálunk még a játékvezető is gyengébb... Őszinte részvétünk Bene Dávidnak. További sok sikert Tiszakeszinek!

Lévai István: – Úgy érzem kézben tartottuk a mérkőzést, kisebb hullámvölgyekkel, de sikerült nyernünk. Őszinte részvétünk Bene Dávidnak! A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.

Mályi II. – Vatta 4-4 (2-1)

Mályi, 50 néző. V.: Porcs (Turnyánszki, Pocsai).

Mályi II.: Károlyi (Horváth D.) – Fojt (Lévai), Merucza A., Miklós D. (Varga A.), Kurucz (Palotás), Orosz (Merucza K.), Takács, Borbély, Török (Pál Z.), Stumpf Á. (Bubenkó), Csík. Csapatvezető: Fojt Péter.

Vatta: Szemán – Barta (K. Tóth P.), Kis K., Merucza M., Gellérfi, Kövesdi, Merucza B., Stoff, Egyed, Jóner (Farkas D.), Bánka. Edző: Jóner Gábor.

Gólszerző: Stumpf Á. (2), Merucza A., Csík, ill. Merucza B. (4 - egyet 11-esből).

Jók: Stump Á., Merucza A., Károlyi, Csík, ill. Merucza B. (mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Fojt Péter: – Egy megnyert meccset hoztunk döntetlenre, ami vereséggel ér fel. Mindenkinek magában kell keresnie a hibát és aztán újra csapatként nekivágni a küzdelmeknek.

Jóner Gábor: – Megerősített ellenfelünkkel szemben, a sírból hoztuk vissza a mérkőzést.