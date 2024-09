„Természetesen élénk érdeklődéssel követem a Budapesten zajló olimpiai küzdelmeket, amikor csak tudom, élőben nézem a partikat – újságolta a vonal végén Döme Aladár, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sakkszövetség elnöke, aki maga is szakavatott, mesteri szinte küzdő játékos. – A fővárosi esemény az első ötkarikás viadalom, így nagy izgalommal vártam ezt a sportdiplomáciai szempontból is hatalmas hozadékot jelentő két hetet.”

Döme Aladár, a vármegyei sakkszövetség elnöke

Forrás: ÉM

Jobb eredményeket érnek el

„Egyszer már volt lehetőségem arra, hogy a világbajnok Viswanathan Ananddal vacsora közben szót váltsak a királyok játékáról – folytatta szűkebb pátriánk első számú hatvannégy kockás vezetője, majd hozzátette: – Az indiai nagymestertől megtudtam, hogy országában ötezer sakkiskola működik a nevével. Ugyanis csináltak egy felmérést, amelybe tízezer gyereket vontak be. Közülük azok, akik tudtak sakkozni, harminc százalékkal jobb tanulmányi eredményeket produkáltak, mint azok a kicsik, akik nem ismerték ennek a játéknak az alapjait. Az ázsiaiak koronázott királya azt is elárulta, hogy az anyagi támogatáson túl hazájában személyesen is hozzájárul a műfaj népszerűsítéséhez és oktatásához, a fejlődést pedig elképesztőnek nevezte. Örömmel tölt el, hogy a néhány évvel ezelőtti randevúnk óta már számos magyar és miskolci iskolában is tantárggyá vált a sakk.”