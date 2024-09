„Minden évben elutazunk Budapestre a Polgár Judit nevével fémjelzett Világsakkfesztiválra, amelyet 2015 óta tartanak – kezdte Vucskó Zsuzsanna, a miskolci alsófokú oktatási intézmény igazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. – A nagyszabású esemény a világ öt legjobb hatvannégy kockás rendezvényeinek egyike, amelynek programjaira felkészülünk és képviseljük iskolánkat. Kisfilmeket készítünk, műsorokat csinálunk, nagyon szorosan kötődünk a nagymesterhez és alapítványához. Referencia iskolai címünkre büszkék vagyunk, miként arra is, hogy a falaink között háromszáz gyerek foglalkozik a sakkal.”

Sakkpalota a Nagy Lajos királyban

Fotó: Olvasó

Követik az olimpiát

Amióta Polgár Judit úgynevezett Sakkpalota módszertanát használják a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában, azóta tanulmányi átlaguk három tizeddel nőtt és ez nagyon jelentős szám. A program a képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban nélkülözhetetlen készségek fejlesztésére koncentrál. „Egyik tanulónk százszázalékos matek szóbeli felvételit csinált, ezt a bravúrt is a programnak tulajdonítjuk – folytatta Vucskó Zsuzsanna, majd hozzátette: – Az óvodásoknak minden hónapban tartunk sakkpalota bemutató foglalkozásokat, amelyeket a szülők is megtekinthetnek, ezáltal részeseivé válnak a varázsvilágnak. Ami pedig a Budapesten zajló sakkolimpiát illeti: online kapcsolódunk a küzdelmekhez, mi is követjük a világszerte százmilliók által nézett tornát.”