– Ott voltam az 1988-as szaloniki tornán és az 1990-es, újvidéki eseményen, már csak ezért sem hagyhattam ki a saját rendezvényünket, amelynek elhozatala óriási sportdiplomáciai fegyvertény. Szeptember 16-án, hétfőn jártam a BOK-csarnokban, ahol a férfiak éppen a favorit indiaiakkal játszottak és a píparformának megfelelően vereséget szenvedtek. Abban az élményben is részem volt, hogy a norvégok világbajnoka, Magnus Carlsen előttem vonult be a hatalmas terembe, erről természetesen fotót is készítettem.