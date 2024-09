„A budapesti ötkarikás torna mind sportszakmai, mind diplomáciai szempontból hatalmas jelentőségű esemény – mondta Galkó Tibor, a Bódva-völgyi járási székhely sakkozóinak elöljárója, aki évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be vármegyénk hatvannégy kockás életében. – Óriási fegyverténynek tartom, hogy a rendezvényt Magyarországra hoztuk, így elértük azt, hogy újra egy világverseny kapcsán kerültünk és kerülünk a földkerekség érdeklődésének középpontjába. Életemben hatalmas jelentőséggel bír, hogy hazánk a házigazda: ennek jegyében óráról órára, sőt percről percre követem a versenyt és ezt teszik klubunk idősebb és fiatalabb tagjai is.”

A világhálón

A szakosztályvezető részleteket is elárult a fővárosi kiruccanásukról: „Autóval megyünk Budapestre, ahol szombaton és vasárnap is szurkolunk a mieinknek – folytatta Galkó Tibor. – Szállást foglaltam a kis csapatunknak, így nem kell rohannunk, az elejétől a végéig láthatjuk a partikat és persze az olyan érdekes és fontos, úgynevezett időzavaros lépéseket is szemügyre vehetjük. A sakk internetes sportággá vált: bárki, bárhol és bármikor megnézheti a tornákat és a mérkőzéseket, hiszen a élő közvetítések napjainkban már hozzátartoznak ehhez a játékhoz. Arról már kevesebb szó esik, ami minket, mintegy ráadásként, az olimpiára csalt: óriási könyvvásárt tartanak a BOK-csarnokban, így számtalan különleges kiadványt megvehetünk, aztán hatalmas vonzerőt jelent Mádl Ildikó olimpiai bajnok szimultánja, amelyre szeretnénk beülni és tologatni a figurákat a legendás sakkozó ellen.”