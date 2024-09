A kupa főtáblájára

A nyáron hat új futballista érkezett a Sajóbábonyi VSE-hez: a kapus Kozák Dávid, aztán Lakatos Róbert, Titkó Krisztián, Filetóth Márk, Halicsku Tamás, illetve az egy éve Ausztráliába elment, és most visszatért Sebők Balázs.

– Az edzőnk, a játékos-edzőnk Németh Dénes, akinek kiváló a hozzáállása, példaértékű munkát végez ebben a kettős szerepben, úgy a pályán, mint a pályán kívül. Megjegyzem, az eredményekben nem utolsó sorban annak is szerepe van, hogy a játékosok a saját posztjukon jó teljesítményt képesek nyújtani, valamint van egymásért való küzdés, és alázat – nyilatkozta Hronyecz Norbert, akinek feltettük azt a kérdést is, hogy lehet-e bármikor újra az SVSE-nek NB III-as gárdája. – Az osztálylépés most egyáltalán nincs a gondolataink között, meg sem fordul a fejünkben. Persze, nagyon jó visszagondolni arra, hogy a közelmúltban voltunk két alkalommal is NB III-asok, de az egy másik kávéház. Nem mondjuk azt, hogy soha, de ebben a pillanatban nagyon messze vagyunk tőle. Reálisabb most az, hogy a jó vármegyei kupaszerepléssel kerüljünk fel a Magyar Kupa főtáblájára a 2025/2026-os szezonban. Ehhez egy sikerre vagyunk, áprilisban a Sajószentpéteren kellene majd túljutnunk, amire – nem lebecsülve őket – azért jó esélyünk van. MI

Beruházás

Az SVSE irányítója azt is közölte, hogy rövidesen beruházás indulhat a sporttelepükön:

– Mint jeleztem, jól akarunk szerepelni, azonban a prioritás az, hogy megvalósuljon két, MLSZ-es beruházás, két sikeres pályázatunk. Az egyik a centerpálya felújítását takarja, a másik öntözőrendszer-kivitelezést, a terv az, hogy jövő tavasszal a már megújult létesítményben tudjuk fogadni az ellenfeleinket – árulta el Hronyecz Norbert.

A vármegyei I. osztály élcsoportjának állása: