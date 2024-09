Hetedik alkalommal rendezi meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kosárlabda Szövetség a Szaniszló Sándor-emléktornát, ezen a hét végén, minden eddiginél több csapat részvételével.

A férfi mezőnyt hagyományosan négy csapat alkotja, nem lesz ez másképp most sem, és ezúttal ugyanennyi női együttes lép pályára a kosárlabda-emléktorna keretében.

A magyar kosárlabda sport, a miskolci és a Miskolci Egyetem sportéletének egykori, évtizedeken át meghatározó alakjának, Szaniszló Sándornak az emlékére megrendezendő torna keretében ezúttal is két miskolci helyszínen játszanak mérkőzéseket, az Egyetemi Körcsarnok mellett a DVTK Arénában.

A nőknél a legrangosabb kontinentális kupasorozatban induló DVTK Hun-Therm együttese mellett, két, az Európa kupában szereplő gárda, a szlovák Piestanske Cajky és az NKA Univeritas Pécs, valamint a szintén szlovák, MBK Ruzomberok játszik meccseket. A hölgyeknél nem torna rendszerűek a mérkőzések, minden résztvevő két-két felkészülési mérkőzésen lép pályára.

Az NB I/B-s férfi csapatok, a Jászberényi KSE, a Debreceni EAC U23, a Dunaharaszti MTK és a MEAFC-Peka Bau viszont a helyezésekért is küzd pénteken és szombaton.

– A pénteken 17 órakor kezdődő MEAFC-Peka Bau – Debreceni EAC U23 mérkőzés szünetében, a Körcsarnok előterében felavatjuk dr. Csótai Józsefnek, a Miskolci Egyetem egykori Testnevelési-tanszékvezetőjének, kiváló edzőnek, pedagógusnak az emléktábláját – mondta Bene Szilárd, az emléktorna főszervezője, a rendező vármegyei szövetség ügyvezetője. – A 18.45-kor induló megnyitó ünnepség keretében adjuk át az idei Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kosárlabdázásáért díjat, ezt követően pedig megkoszorúzzuk Szaniszló Sándor emléktábláját. A Miskolci Egyetem Körcsarnokában rendezendő mérkőzésekre nem kell belépőjegyet váltani, minden érdeklődőt szeretettel várunk, a DVTK Arénában lejátszandó találkozók viszont zárt kapuk mögött zajlanak majd.

Kosárlabda: VII. Szaniszló Sándor-emléktorna

Péntek

Női mérkőzés: DVTK Hun-Therm – Piestanske Cajky (szlovák). Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 19.00.

Férfi torna: Jászberényi KSE – Dunaharaszti MTK. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 14.45. MEAFC-Peka Bau – Debreceni EAC U23. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 17.00.

Szombat

Női mérkőzés: Piestanske Cajky – NKA Universitas Pécs. Miskolc, DVTK Aréna, 16.00 (zárt kapus). DVTK Hun-Therm – MBK Ruzomberok (szlovák). Miskolc, DVTK Aréna, 18.30 (zárt kapus).

Férfi torna, a 3. helyért: Jászberényi KSE/Dunaharaszti MTK – MEAFC-Peka Bau/Debreceni EAC U23. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 13.00. Férfi torna, az 1. helyért: Jászberényi KSE/Dunaharaszti MTK – MEAFC-Peka Bau/Debreceni EAC U23. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 15.00.

Vasárnap

Női mérkőzés: NKA Universitas Pécs – MBK Ruzemberok. Miskolc, DVTK Aréna, 15.00 (zárt kapus).