Labdarúgás: jegyzőkönyv





Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) – Diósgyőri VTK (NB I) 2–4 (2–3, 2–2, 1–1) – hosszabbítás után

Kazincbarcika, 1100 néző. V.: Karakó (Szert, Rózsa).

KBSC: Fadgyas – Ternován (Csatári, 70.), Polgár, Debreceni, Süttő (Szujó, 87.) – Varga J., Lucas (Katona, 110.) – Pintér R. (Pethő, 70.), Kártik (Ádám F., 97.), Bódi – Szabó M. Vezetőedző: Erős Gábor.

Diósgyőr: Sentic – Gera, Szatmári, Lund, Sanicanin (Bárdos, 117.) – Holdampf (Kampetsis, 76.), Vallejo – Acolatse (Rharsalla, 60.), Jurek (Varga Z., 59.), Pozeg Vancas (Klimovich, 59.) – Edomwonyi (Rakonjac, 46.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Sárga lap: Varga J. (27.), Debreceni (77.), ill. Holdampf (14.), Szatmári (37.), Gera (103.).

Gólszerző: Szabó M. (39., 55.), ill. Jurek (31.), Varga Z. (71.), Rakonjac (95., 109.).

Jók: Szabó M., Lucas, Varga J., Bódi, ill. Gera, Jurek, Varga Z., Rakonjac.

Erős Gábor: – Dicséret illeti a csapatot, nagyon sokáig méltó ellenfelei voltunk a Diósgyőrnek. Egygólos hátrányban fordítani tudtunk, viszont a Diósgyőrnél olyan játékosok tudtak beállni, akik pluszt tudtak hozzáadni, új lendületet hoztak. Jelenleg a mi keretünk ennyire képes. Felőrölt bennünket a Diósgyőr. Ha őszintén nézem, a döntetlen reális eredmény volt a 90 percet tekintve, de a hosszabbításban már jobb volt a DVTK. Ellenfelünk megérdemelten jutott tovább, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban a kupában.

Vladimir Radenkovic: – Gratulálok a kollégámnak, mert nagyon jól játszott a csapata. Be kell valljam, időként problémát jelentett nekünk, ahogyan játszottak. Az elején meg voltak a helyzeteink, azonban ezek nem mentek be, és a Barcika, rutinos játékosainak köszönhetően átvette az irányítást. Jól változtattak pozíciót a játékosok, és jó támadásokat vezettek. Innentől kezdve egy klasszikus kupameccsé vált a találkozó, s ha nem rúgunk gólt, nehézzé válik minden. Az volt az erényünk, és ez fordította meg a mérkőzést, hogy sokkal erősebb volt a kispadunk, akik onnan beszálltak, plusz energiákat tudtak hozni. Nem mondhatnám, hogy könnyen nyertünk, de nem volt könnyű, büszke vagyok a játékosaimra, leginkább arra, hogy akik a kispadon kezdtek, azok teljes motivációval szálltak be a mérkőzésbe.

Továbbjutott: a Diósgyőri VTK