Az idei esztendő egyik legnagyobb magyarországi eseménye a kedden startoló sakkolimpia, amelyre több ezer játékos, hivatalos közreműködő, tisztségviselő, vendég és versenybíró érkezik fővárosunkba.



Korosztályos vébéken járt

Amire a közelmúltban nem volt példa: a nagyszabású eseményen a vármegyénk székhelyén élő Vanczák Tamás is asztalhoz ül. A huszonkettedik születésnapját szeptember 6-án ünnepelt nemzetközi mester egy éve a Szuperliga Szabó László csoportjában szereplő Viadukt Biatorbágy együttesének tagja, ahová tizenkét hónappal ezelőtt igazolt – korábban a Miskolci KisBocsok gárdájában tologatta a figurákat.

– A fiam pillanatnyilag 2401 úgynevezett Élő-ponttal rendelkezik – kezdte Vanczák Attila FIDE-mester, a KisBocsok NB II-es együttesének titkára és edzője, a kiválóság édesapja. – Tomi hatéves volt, amikor megismerkedett ezzel a kétezer esztendős játékkal. Rengeteget dolgozott és tanult, pályáján pedig szépen haladt előre: diákolimpiai- és rapidbajnoki aranyérmekkel rendelkezik, három korosztályos világbajnokságon járt, asztalhoz ült Görög- és Törökországban, valamint Indiában. Most is én vagyok a mestere, az olimpiára azonban Almási Zoltán nemzetközi nagymester, olimpiai ezüstérmes készítette fel. A mindenki által csak Alminak hívott sokszoros olimpikonról tudni kell, hogy az észak-borsodi Járdánházán született és Ózdon sajátította el a sakkozás alapjait, majd az egykori kohászvárosból indult el irigylésre méltó útjára.



Keretben maradt

A sportág legnagyobb rendezvényén Magyarország a rendező jogán három férfi csapatot is indít: a felnőttek mezőnyében A és B gárdát nevezett, a harmadik alakulatot pedig a huszonöt éven aluliak adják.

– Az utánpótlás formációba kilencen pályáztak, aztán a fiam a keretszűkítések után is állva maradt – folytatta az edző-édesapa. – Amennyiben a harmadik, vagy a negyedik táblán játszatja majd Gonda László nagymester-csapatvezető, akkor pluszban végez, ez annyit jelent, hogy a döntetlenek mellett többször nyer, mint veszít. Saját, ha úgy tetszik családi elvárásom az, hogy ügyeskedjen a hatvannégy kockán, felszabadult és szellemes játékot produkáljon. Ami a szakmai részleteket illeti: a megnyitáselmélet terén sokat tanult, erőssége a pozíciójáték, némi humorral azt szoktam mondani otthon, hogy piszkosul jól lát. Egy baja van, éspedig az időzavar, ezt még nem kezeli a lehető legjobban, így el kell kerülnie, hogy az óra fojtogassa a nyakát.



Vidéki fiúként egyedül

– Boldog vagyok, hogy egyedüli vidéki fiúként a már annyira várt budapesti olimpián szerepelhetek – vette át a szót Vanczák Tamás, majd így folytatta: – Rendkívül feldob, hogy hazai környezetben a műfaj óriási seregszemléjén mutathatom meg, hogy mit tudok. Teljesen nyugodt vagyok, egészséges önbizalommal várom az ötkarikás játékokat, amelyre sokat gondoltam a párizsi olimpia idején. A szakmabeliek azt tartják rólam, hogy kötélből vannak az idegeim: az tény, hogy játék közben semmit nem lehet az arcomról leolvasni, a bennem dúló feszültséget ugyanis jól vezetem le. A mögöttünk hagyott hetekben és hónapokban a mestereimmel átvettünk mindent, kidolgoztuk a taktikai elképzeléseinket, ennek jegyében indulhatnak az órák! KT



Sakk: a tények

A 45. sakkolimpiának a Puskás Arénához közeli BOK-csarnok (Budapest, XIV. kerület, Zugló, Dózsa György út 1.) ad otthont.

Játéktér: 8500 négyzetméter.

Táblák száma: 750.

Megnyitó ünnepség: szeptember 10., kedd, 18 óra.

Szabadnap: szeptember 17.

Utolsó forduló: szeptember 23., hétfő, 9 óra.

Program: 11 fordulós, svájci rendszer.

Indulók: nyílt: 196, nők: 184 csapat.

Közreműködők: 180 versenybíró (őket a Nemzetközi Sakkszövetség, a FIDE delegálja).

Játékosok: 2000 (csapatonként négy, plusz egy tartalék).

Belépés: ingyenes (a terembe elektronikai eszközöket bevinni és működtetni tilos).



A sakkolimpia hivatalos dala

A képen: a miskolci Vanczák Tamás nemzetközi mester, aki a huszonöt éven aluliak csapatában szerepel Fotó: ÉM-archívum