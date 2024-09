Debreceni EAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1 (0–1)

Debrecen, 200 néző. V.: Hajdú (Zahorecz, Szilágyi).

DEAC: Tóth D. – Herczku, Sándor T., Papp G., Szabó L. (Vincze Á., 46.), Soltész, Jankelic (Al-Sheraji, 18.), Lakatos, Kun (Kelemen, 82.), Lénárt (Bárány, 86.), Tomola (Tóth D., 46.). Edző: Urbin Péter.

Tiszaújváros: Czinanó – Ivánka, Butor (Tóth Zs., 67.), Tóth S., Skripek, Bökönyi (Rajsli, 34.), Papp F., Lőrincz, Farkas M., Vitelki B. (Varjas L., 67.), Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

G.: Al-Sheraji (53.), Sándor T. (57. – 11-esből), Tóth D. (84.), ill. Butor (11.).

Jók: Lénárt, Tóth D., Al-Sheraji, ill. Czinanó, Tóth S.

Urbin Péter: – Látszott a sok mérkőzés a csapaton. Az első félidőben elég fáradtan mozogtunk, emiatt hátrányba is kerültünk. Második félidőben a cserék nagy lökést adtak és sikerült is kiegyenlíteni, utána már abban a mederben folyt a meccs amiben mi szerettük volna.

Vitelki Zoltán: – Ha valaki olvassa ezt az eredményt és látja hogy 3-1, akkor azt mondhatja, hogy simán nyert a hazai csapat. Aki látta a meccset, az első félidőt, azt, hogy a hazai csapatnak esélyt sem adtunk, borzasztó fegyelmezetten és tudatosan játszottunk és teljesen megérdemelten vezettünk. Aztán a második félidőben már az egyenlítő gólt is olyan szabálytalanság előzte meg, hogy nekünk kellett volna kifelé rúgni. Majd a harmadik gól előtt is ugyanilyen szabálytalanság történt. Ez nem magyarázat, ezek olyan szituációk voltak, amelyek döntően befolyásolták a mérkőzés végeredményét és ez nem is ment fel minket semmi alól, csak nehéz elfogadni és kezelni ezt mérkőzésen belül.