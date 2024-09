Szoros versenyben lett negyedik a WHB Győr Rallyn Turán Frigyes és Zsíros Gábor. Ami viszont ettől is fontosabb, hogy a kettős az éves értékelésben megtartott a második pozíciót, így a szezonzáró Zemplén Rallyra úgy érkeznek, hogy akár még a bajnoki cím megszerzésére is lesz lehetőségünk.



- Alapvetően egy nagyon jól szervezett esemény van a hátunk mögött, a Győr Rally új szakaszai és a lenyűgöző környezet mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a verseny az év egyik legjobban várt eseménye legyen - fogalmazott Turán Frigyes. - Csütörtökön egy tesztet is tartottunk a Rábaringen, ami kiválóan sikerült. Néhány vendégünknek lehetősége nyílt arra, hogy belülről, versenytempóban tapasztalják meg, milyen is a Polo a pályán. Úgy gondolom, hogy mindenkinek maradandó élményeket szereztünk, a résztvevők nagyon élvezték ezeket a perceket.



Minden rendben volt

Turán Frigyes hozzátette: a pályabejárás során is minden a tervek szerint alakult, így bizakodóan várták a szombati rajtot.



- Az első kör nagyszerűen sikerült, jó tempót tudtunk autózni azokon a szakaszokon, amelyek különösen kedveztek nekünk, és ennek megfelelően jó eredményeket értünk el - folytatta a ralis. - A hétvége egészét tekintve elégedettek lehetünk, hiszen a csapatunk kemény munkájának köszönhetően egy tökéletesen felkészített autóval vágtunk neki a versenynek, komolyabb technikai problémák nélkül. Az abroncsok kitűnően teljesítettek, a gumi választásunk megfelelőnek bizonyult.



Szép eredmény

Zsíros Gábor navigátor is a pozitívumokat emelte ki a futammal kapcsolatban. Még akkor is, ha szoros küzdelemben végül lemaradtak a dobogóról.



- Együtt most versenyeztünk Győrben először - folytatta Zsíros Gábor, navigátor. - A negyedik hely nem feltétlen azt tükrözi, amit célként tűztünk ki magunk elé, mert természetesen szerettünk volna előrébb végezni. Az okokat viszont tudjuk, ami a jobb szereplésünket ezúttal megakadályozta. Ugyanakkor ez is szép eredmény, hiszen nagyon erős mezőnyben végig szoros versenyt folytattunk a riválisainkkal. A városi gyorsasági kifejezetten nagy élmény volt a sok-sok szurkoló előtt. Bár kissé csalódottak vagyunk az eredmény miatt, mégis pozitív érzésekkel tekintünk a Zemplén Rallyra, amely az ORB sorozat záró futama lesz.