Erdőhorváti SC – Tiszaladány KSIE 2–2 (1–1)

Erdőhorváti, 300 néző. V.: Belicza (Szutorcsik, Tirpák).

Erdőhorváti: Gyöngyösi – Popovics, Mahalek (Gáspár), Orosz F., Szakács, Farkas II J. (Kovács), Vojtovics, Silling, Orosz B., Gyurgyánszki (Farkas I J.), Fedor. Csapatvezető: Rebecsák Norbert. Tiszaladány: Farkas L. – Kiss T., Seres, Minczér, Szükösdi, Szabó B., Galambos, Kassai (Bódi), Juhász, Paczári, Liszkai. Edző: Liszkai Attila. G.: Silling, Farkas II J., ill. Szabó B. (2). Jók: Fedor (a mezőny legjobbja), Mahalek, Silling, ill. senki.

Rebecsák Norbert: – A mai meccset is gólokkal kellett volna megnyerni, de amíg a helyzeteinket nem rúgjuk be semmi jóra ne számítsunk. Sok sikert Liszkai Attila barátom csapatának.

Liszkai Attila: – A mai napon az egy pontnak is örülni kell.

A Telkibánya szabadnapos volt.

