Tovább fejelszthetik

Dr. Kiss János, országgyűlési képviselő

– A mai világban számos kifogást találhatunk arra, hogy miért halasszuk el a rendszeres mozgást. Most azonban megépület egy olyan pálya, ami mindenkit arra ösztönözhet, hogy mozduljon meg, és tegyen az egészségéért. Kaptunk egy olyan küzdőteret, ahol elkezdhethetnek tréningezni mindazok, akik úgy gondolják, hogy eljött az ő idejük. Ismét bebizonyosodott, hogy egy modern, korszerű klub nem csak a sportolóira, hanem a sportolni vágyó közegre is gondol. Ezt a pályát ugyanis a jövőben bárki használhatja. A DVTK szurkolók rigmusa jut eszembe: nyitva van a pálya. Valóban nyitva van, használjuk minél többen, és érezzük magunkat nagyon jól a sportolás közben.

Az ünnepségen a klub elnöke is aktív szerepet vállalt: Sántha Gergely az ünnepi pillanatokban a terület további fejlesztéséről is beszélt a több mint 60 millió forintos beruházás kapcsán.

– Fontos kiemelni, hogy a DVTK Szabadidőparkot nem a profi sportolóknak építettük, hanem a Diósgyőrben és a környező városrészekben élő amatőr sportolók, az egészségükért tenni akaró fiatalok és idősebbek számára készült. A kormányzati szándékkal összhangban szeretnénk, ha minél többen mozognának napi rendszerességgel – nyilatkozta Sántha Gergely, a DVTK elnöke. – Bízom benne, hogy sokan fognak élni a lehetőséggel. Jó érzés körbe nézni, hiszen pár hónapja még egy idejétmúlt épületegyüttest láthattunk ezen a területen, most pedig itt vagyunk egy vadonatúj pályaavató megnyitó ünnepségén. A szabadidőparkot a korábbi terveknek megfelelően szeretnénk a jövőben tovább fejleszteni. Többek között egy kültéri kondiparkot, pingpong asztalokat, a futóknak egy rekortánt pályát, valamint világítást is terveztünk. Ezek megvalósítását a jövőbeni forrásainknak megfelelően fogjuk ütemezni.