Fontos az eredményes rajt

A szerencsi születésű Szabó István ,,Gyapi" 1986-tól 1993-ig folyamatosan, majd még egy évadban (1995/1996) játszott a ,,Vegyészben".

– Sokat sajnos nem tudok kijárni Barcika-meccsre, hiszen meg vannak a saját feladataim, de természetesen érdeklődöm a klubnál történtek iránt, megnézem az eredményeket. Jobbára akkor látogatok ki a stadionba, amikor egykori tanítványaim jönnek, ellenfélként, nagyon büszke vagyok rájuk, miként a női válogatott Nagy Fannira is, aki tőlünk indult – fogalmazott a jobb oldali védő, aki mostanság a Sajóvölgye Focisulinál az U19-es csapat vezetőedzője. – A csapat jó szereplésének szerintem több oka is van: az egyik az a tudás, amit Varga, Lucas, és Bódi hozott magával, akik, koruk ellenére még az NB I-ben is futballozhatnának. Ők alapjai ennek a Barcikának, és nem mellesleg inspirálólag hatnak a fiatalokra, akik a keretben vannak. Ezt rá tudom vetíteni arra a csapatunkra, amelyik az 1989/1990-es bajnokságban osztályozót játszhatott az NB I-ért a Honvéddal. Az akkori fiatalabb srácoknak – mint például Lipcsei Petinek, Deszatnik Petinek, Budai Tibinek – nagy motiváció volt az úgynevezett ,,nagyokkal" játszani. Az említett trió tagjai oda tudják tenni a labdát, ahová kell, ahová akarják, és ez, a passz minősége meghatározó a labdarúgásban. Emellett nyílván a szakmai munkát sem lehet elvitatni, jó edző nélkül jó eredményt nem lehet elérni. Az edző kovácsolja össze egyrészt a játékosokat, illetve maguk is a csapatot, lényeges, hogy miként viszonyulnak egymáshoz. Ez a formálódás folyamatos, az idősebbek vezetik a többieket. A mi esetünkben annak idején még az volt a plusz, hogy 14-15-en helyi futballisták voltunk. Egy bajnokságban mindig fontos a pozitív, eredményes rajt, ez most a Barcika esetében meg van. Az eredményeknek hála ezáltal lett önbizalom is, ezt tudják az ellenfelek is, akik ha nem is félnek, de tisztában vannak ezzel. Általánosságban a KBSC ősze volt inkább volt jobb, mint a tavasza, nem tudom miért, remélhetőleg ez most másképpen lesz. 1990 mellett 1982-ben volt a másik osztályozója, NB I-be való feljutási esélye a klubnak, azonban ezek, az akkori korosztályoknak nem sikerültek, az utódainknak kívánom, hogy egyszer összejöjjön. De: látjuk, hogy egy élvonalbeli induláshoz mi minden kell, mennyi feltételnek kell megfelelni...

A válogatott Nemzetek Ligája szereplése miatt legközelebb csak szeptember 22-én rendeznek bajnoki találkozókat az NB II-ben. A Barcika pénteken edzőmérkőzést játszik, mégpedig az ugyancsak második vonalbeli Kisvárdával, a találkozó – amely zárt kapus – 11 órától kezdődik a szabolcsi városban. MI