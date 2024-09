Lehmann Csongor célja – természetesen – az éremszerzés a kontinensviadalon.

Lehmann Csongor és Kiss Gergely szeptember 21-én a franciaországi Vichy városában megrendezendő Európa-bajnokságon képviseli a Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit. A párizsi olimpián 11. helyen végzett, a világranglistán 6. Csongor nem titkolt célja az éremszerzés. A kontinensviadal 55 tagot számláló elit férfi mezőnyére 1500 méter úszás, 40 km kerékpározés és 10 km futás teljesítése vár.

– A párizsi olimpián történteket nehezen tudjuk felejteni, Csongorban ott sok minden benne maradt. – hangsúlyozta Lehmann Tibor, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzője, aki tanítványaival együtt utazik Franciaországba. – Az Eb-érem nála már pár éve várat magára, hiszen 2022-ben, Münchenben 4. helyen végzett, míg tavaly Madridban, ahol duatlonná redukálták a versenyt, 6. lett. Ezúttal abszolút éremesélyesnek tekinthető, melyet a 2-es rajtszáma is bizonyít. A jó úszók közé tartozik, csakúgy, mint Kiss Gergely, így könnyen elképzelhető, hogy a kerékpározás során mindketten tagjai lesznek egy 10-12 fős szökésnek. Csongor, fiatal kora ellenére, vezéregyénisége lehet a középső számnak, majd pedig jöhet egy őrületesen nagy futás, ahol bizony nem lesz hiány a „szellőlábú” srácokból. Közülük egyértelműen a brit Hugo Milner a legveszélyesebb, aki honfitársa, az olimpiai bajnok Alex Yee szintjén műveli a futást. Rajta kívül a múlt heti, valenciai világkupát megnyerő spanyol David Cantero, vagy az olimpiáról éppen lemaradó francia Tom Richard és még jó néhányan is okozhatnak meglepetést. Szerintem nem lehet gond, ha ezúttal is a futás dönt az érmekről, helyezésekről, mindig az adott helyzetet kell megoldani. Csongor kellően éhes a sikerre, fontos lenne, hogy jól menjen. Kiss Gergely feljövőben van, így reálisan a top 10-12 környékén zárhat. A mezőnyben még két magyar, Dobi Gergő és Dévay Zsombor próbál szerencsét.

Edzőtáborral folytatják

A tiszaújvárosiak triója a hétvégi Európa-bajnokság után nem jön haza, hanem magaslati edzőtáborozásra a spanyolországi Sierra Nevada-ba utazik. A speciális felkészülés célja, hogy az október 20-án, a Malaga melletti Torrremolinos-ban megrendezendő világbajnoki széria verseny-sorozat (WTCS) nagy döntőjén Lehmann Csongor az elit, Kiss Gergely pedig az U23-as futamban mind jobban szerepeljen. Lehmann Csongor tavaly 10. volt a vb-összesítésben, jelenleg pedig a 8. pozíciót foglalja el. Idei célja: bejutni az első hat közé.