Bogács Gyógyfürdő SE – Cserépfalu SC 1–1 (0–0)

Bogács, 100 néző. V.: Füleki Cs. (Galambosi, Ablonczy).

Bogács: Szabó L. – Salavári, Czeglédi, Pap M., Stefanecz, Kovács I., Varga P., Pozsomai (Kálmán Z.), Jordán (Farkas), Egyed (Harázi), Kiss A. (Nagy L.). Elnök: Farkas Csaba.

Cserépfalu: Lakatos M. – Mészáros, Török, Tóth Á. (Kucserák), Bukta (Novák), Kovács P., Dudás, Ádám B., Pozsomai, Paczók K., Kriston (Boldizsár). Edző: Bálint Attila.

G.: Salavári, ill. Pozsomai. Jók: senki, ill. Török (a mezőny legjobbja), Kovács P., Pozsomai, Mészáros, Ádám B.

Farkas Csaba: – Borzalmas mérkőzés. Egy büntetés volt végig nézni. A szomszéd és mi is kritikán aluliak voltunk, de volt még egy harmadik tényező is a pályán. Ők még a két csapatot is alulmúlták. Soha nem iratkoztam le játékvezetőről, de az arrogáns, nagyképű, lekezelő sporttársakról lefogok. További sok sikert a szomszédvárnak.

Bálint Csaba: – Mindig izgalmasak a szomszédvár csaták. A mai nap nem hozott színvonalas játékot, de küzdelmes csata volt. A játék képe alapján igazságos az eredmény. A továbbiakban sok siket bogácsi sportbarátainknak!

Sajószöged KTK – Bükkábrányi SC 4–1 (1–1)

Sajószöged, 100 néző. V.: Nagy M. (Barnák, Papp R.).

Sajószöged: Péter G. – Kovács F., Gyuricskó (Magyar), Kocsa (Kondor), Kundrák, Kovács B., Nagy L. (Rémiás), Ujj, Illés D. (Papp M.), Horváth Sz. (Halász), Káposzta (Sebők). Edző: Kurucz Gábor.

Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Lakatos S., Bodzán, Mizser, Vígh, Máté P. (Barankai), Hutter, Gulya, Kükedi, Nagy L. Edző: Nagy László.

G.: Káposzta, Kovács B. (11-esből), Sebők, Kundrák, ill. Hutter. Jók: Újj, Kovács B., Kovács F., Horváth Sz, Káposzta, ill. Jaksi, Vígh.

Kurucz Gábor: – Megérdemelt győzelem. Ma erővel jobban bírtuk és most ez döntött. Ennél sokkal többet várok a csapattól. Gratulálok a Bükkábránynak. Sok sikert nekik a továbbiakban. Sok boldogságot kíván a csapat Ujj Levente és Szabó Réka, valamint Tóth Marcell és Baranyi Bianka házasság kötéséhez.

Nagy László: – Gratulálok a hazaiaknak!