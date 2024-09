Felsőzsolcán indították

A szakvezető hozzátette azt is, hogy B-licenszes edző, azonban a szövetségtől megkapta az ideiglenes A-licenszet, amivel hivatalosan is leülhet az extraligás egyetemisták kispadjára.

– Mindehhez különböző előírásoknak meg kell felelni, illetve majd teljesíteni kell különböző feladatokat. Egyébként az egri egyetemen járok röplabda szakedző szakra, ahol jövő májusban fogok végezni, és akkor megkaphatom az A-licenszet – nyilatkozta Kovács Zoltán, akit ezt követően a felkészülés állomásairól kérdeztünk. – A munka első két hetét Felsőzsolcán, az ottani csarnokban végeztük el, ugyanis bázisunk, az Egyetemi körcsarnok foglalt volt az U16-os női kosárlabda Eb miatt. Nagy köszönet ezúton is a helyieknek, akik biztosították a körülményeket, fordulhattunk hozzájuk minden óhajunkkal. Nagyon fontos számomra az egység, hogy pályán, és pályán kívül is együtt lélegezzen a csapat, ennek érdekében egy csapatépítő összetartást tartunk szombaton, Hajdúnánáson. Ami a felkészülési mérkőzéseket illeti: most, csütörtökön 20 órától a körcsarnokban fogadjuk a DEAC-ot, akikkel játszunk egy visszavágót Debrecenben, szeptember 11-én. Szeptember 22-én mi rendezzük a Gregor András emléktornát, rajtunk kívül pályára lép a DEAC, a TFSE, és a MAFC.

Átlag életkor: 22,4

Kovács Zoltán fontosnak tartotta elmondani a továbbiakat is:

– Nem ildomos összehasonlítgatni kereteket, de úgy gondolom, kiindulva abból a négy hétből, mióta együtt vagyunk, hogy erősödni tudtunk az egy évvel ezelőttihez képest – hangsúlyozta a vezetőedző. – Nem csupán fizikálisan, hanem mentálisan, hozzáállás terén is. Azonban mint sok minden más, ez is a mérkőzéseken fog kiderülni. 22,4 év a csapat átlag életkora, az, hogy pontosan mire leszünk képesek, függ attól is, hogy a riválisok miként igazoltak, igazolnak. Mindent összevetve azért úgy gondolom, helyünk van, lesz a legjobb nyolcban. Két dolog még: a Extraligában az első meccsünk a vármegyei rivális, a Green Plan-Vegyész RCK ellen lesz, itthon, október 4-én, pénteken, a másik, hogy a szakosztályba várunk minden, röplabda iránt érdeklődő gyerkőcöt.