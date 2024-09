A MEAFC-Peka Bau csapata a honi férfi kosárlabdázás második vonalában, az NB I/B Piros csoportjában szerepel. Pénteken feldobják a labdát, és elindul a 2024/2025-ös küzdelemsorozat. Az első két alakulat, amelyik pályára lép, az a vármegyei színeket képviselő MEAFC-Peka Bau, és a Phoenix-MT Fót gárdája lesz, az összecsapás 17.30-kor kezdődik majd az Egyetemi körcsarnokban. Az egyetemisták az elmúlt bajnokságban a 10. pozícióban zártak, hogy az új szezonban mire lesznek képesek, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy mivel nincs meg a 14 klub a bajnokságban, így az évad végén – feltehetően – nem lesz kieső, a 24, alapszakasz mérkőzést követően az első nyolc helyezett az A-csoportba való felkerülésért, az érmekért fog harcolni, a 9-13. helyezettek pedig azért, hogy egy éve múlva is ugyanezen a szinten legyenek, vagy ,,sima" bennmaradás, vagy osztályozó révén.

A MEAFC-Peka Bau NB I/B-s csapata Fotó: MEAFC

A MEAFC-nál továbbra is Váczi Péter a vezetőedző, míg a keret az alábbiak szerint módosult: 2023/2024-es csapatból öten – Pintér Dávid, Kozák Bertalan, Nyíri Bence, Sándor Bence, Velkey Géza – távoztak. Az új szezonban is a gárdát erősíti Ragályi Levente, Czirbus József, Kozák Márton, Gerőcs Bálint, Tóth Bence, Lippai Szabolcs, Gadus Bogdán és Molnár Levente. Három új játékos – Bankó Martin (DEAC U23), Meleg Károly (Jászberény), Mokánszki Milán (Szeged) – érkezett az Egyetemvárosba, és visszatért Tiszaújvárosból kölcsönben ott játszó Orliczki Mátyás. A MEAFC saját utánpótláskeretéből négyen – Pankotai Péter, Kiss Flórián, Oleár Ákos, Sulkovszki Bence – csatlakoztak a felnőtt kerethez.

Nehéz sorsolás

– A felkészülést augusztus 12-én kezdtük el, hat-hét edzőmérkőzést terveztünk, de csupán öt lett belőle – sorolta a vezetőedző. – Volt, hogy nem tudott eljönni a rivális, sérülések miatt, volt olyan is, hogy nem olyan szerkezetben, összeállításban, erősségben lépett pályára a velünk játszó csapat, mint amilyet tudunk róluk, amilyet gondoltunk. Nem örülünk annak, hogy így alakult, nem volt szerencsénk ezen a téren, a tanulság annyi lehet, hogy legközelebb Budapest felé (is) el kell indulnunk, ha edzőpartnert keresünk, bár első ránézésre úgy tűnt, hogy jól választottunk. Ennek ellenére azt mondom, a kirótt munkát elvégeztük, szóval ez alapján félnünk nem kell.

A szakember a stílusukról, a felkészülés feladatairól az alábbiakat nyilatkozta:

– Tavaly, a támadásokat nézve a negyedik-ötödik legjobb csapat voltunk a bajnokságban, védekezésben, a kapott pontokat nézve viszont az utolsók – említette Váczi Péter. – Adott volt tehát a feladat, nem volt nehéz kitalálni, hogy hol van szükség erősítésre, hogy a védekezésünk javuljon, szigorúbb legyen, stabilabb, versenyképesebb. Akik érkeztek, azok lepattanózni is tudnak, ami a védekezésnek egy fontos pontja. Amennyiben meg tudjuk tartani a tavalyi minőséget támadásban, és ehhez jön a jobb védekezés, akkor a kettő metszete egy előre mutató játék kell legyen. Az alapszakasz végén szeretnénk a nyolcban lenni, de iszonyúan nehéz a sorsolásunk, az első három fordulóban nem nekünk kedveznek majd az erőviszonyok, brutál nehezek lesznek ezek a találkozók, de természetesen egyik ellenfelünk ellen sem adjuk fel előre a mérkőzést. Úgy gondolom, a Phoenix-MT Fót a négyben lesz az első kör után, jól igazoltak, erősödtek a holtszezonban. A hazai összecsapásaink többnyire pénteken lesznek, egy-két kivétellel.

Az NB I/B-s MEAFC-Peka Bau meccseire belépőjegyet nem kell váltaniuk a nézőknek, viszont támogatói bérletet lehet vásárolni, ezzel is segítve a klubot. ÉM

A mezőny: BKG Prima Akadémia Dávid Kornél KA Debreceni EAC U23 Hübner Nyíregyháza BS Jászberényi KSE Kometa Kaposvári KK MEAFC-Peka Bau Óbudai Kaszások Phoenix-MT Fót Salgótarjáni KSE TF-BP Újbuda-MAFC Vasas Akadémia. A Cegléd az MKOSZ döntése alapján nem indulhat, így 13 csapat alkotja a Piros-csoportot.