Már szeptember 3-án, éjfélkor lezárult az átigazolási időszak Magyarországon, és sokan várták akkor, hogy az NB I-es DVTK-nál is lesz még bejelentés, új labdarúgót illetően, aki a keret 32. tagja lehet. A hírek szerint egy külföldi, bal oldali védő, az ír, nigériai kettős állampolgárságú, 21 éves Valentino Adedokun ,,volt a kalapban", akivel kapcsolatban még a múlt héten azt tudtuk meg: a játékossal a klub megállapodott, a szerződését aláírta, de csak a most véget érő héten csatlakozhat a csapathoz, és lép életbe a kontraktusa. Ez azonban elmaradt, ugyanakkor csak egyelőre, mivel úgy tudjuk, hogy a szóban forgó futballista a következő héten érkezik Miskolcra, és mutatják be hivatalosan a piros-fehér drukkereknek, miután elkészültek róla a szokásos fotók is. Adedokunról a Brentfordnál az év elején egyébként még ezt írták: ,,Miután szerdán ünnepelte 21. születésnapját, a sokoldalú balhátvéd szerződést írt alá, amellyel legalább 2026 nyaráig a klubnál marad..." Szóval egyelőre a pontos konstrukció nem ismert, de rövidesen ez is kiderülhet – amennyiben tényleg érkezik.