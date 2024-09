Szakmai elképzelés

Arra is kíváncsi volt a kérdező, hogy mennyire volt lehetősége Kuznyecov Szergejnek megvalósítania a szakmai elképzeléseit. A válasz így hangzott az érintettől:

,,Ezt is meg kell köszönnöm a vezetőségnek, elsősorban Magyar Mátyásnak, azt, hogy abszolút mindenben támogatott, és Bajúsz Endrének is ezt. Leültünk, egyszer beszélgettünk, és felvázoltam, hogy milyen stílust szeretnék, hogyan látom ma a csapat játékát, hogy mit akarok elérni, és nekik ez tetszett. Utána ők nem is avatkoztak bele a munkába, megadtak mindent ahhoz, hogy ezt próbáljam megvalósítani. Amikor néztem a csapatot, akkor láttam, hogy jó keretből állt akkoriban az NB II-ben a társaság, és csak annyi kellett, hogy a hitet adjunk és egy olyan filozófiát, ami a játékosoknak is tetszik. Szóval én azt a támadó futball játékot képviselem, és szeretem, amiket már elmondtam, amit Guardiolától látni, vagy például a Chaviét, aki a Barcelonában dolgozott, nagyon szeretem. Természetesen azt fontos megérteni, hogy milyen játékoskereted van, mik a lehetőségeid és megpróbálni ezt megvalósítani a pályán. De a főbb elvek azok nálam maradnak, szeretek dominálni, szeretek agresszív csapatot látni, olyat, amelyik megpróbálja az első számú futballt játszani. Ez nem mindig sikerül, de például most nem régen beszélgettünk Dibusz Dénessel, és ő mondta is, hogy ilyen csapat, ami volt ősszel a Diósgyőrnek, az jó volt nekik is, mert ki-ki meccset játszottunk, és azt mondta, hogy teljesen más csapat érkezett tavasszal, amikor kupameccsre kiálltak, át sem akartak jönni a félpályán, szóval az ellenfél játékosai is ezt tapasztalják. A labdarúgóktól is, más csapatoktól is több visszhangot kaptam, hogy igen, ez a játék, és én megpróbálom meggyőzni a játékosokat ők pedig szívesen csinálják, mert szeretnek ők is győzni, szeretnek agresszívan, jól játszani, jól futballozni. Nem volt nehéz ezt megvalósítani Diósgyőrben, mert a keret akkoriban ezt tudta, plusz egy kicsit erősítettünk is. Amikor érkeztem Csekét hoztuk, Gera Danit hoztuk, jó játékosokkal erősítettünk, télen Lőrinczy Attila jött és Medgyes Sinan. Megkaptunk mindent, mondom még egyszer, a vezetőség megadta az elképzeléshez azt, ami benne van a fejemben és amit sikerült is pályára rakni. Ez tetszett a szurkolóknak.