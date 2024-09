A labdarúgás NB II 7. fordulójában hétfőn este a listavezető ellen lép pályára Kolorcity Kazincbarcika együttese.

A kapusok jó teljesítményére is szükség lesz ahhoz, hogy sikeresen vívja meg a soron következő összecsapást is a Kolorcity Kazincbarcika Fotó: KBSC

A Kolorcity Kazincbarcika SC – Szentlőrinc összecsapás 20.00 órakor kezdődik majd a Kolorcity Arénában. Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője először a legutóbbi találkozójukról beszélt, a Magyar Kupában, a 32 közé zajló csatában, hosszabbításban 4-2-es vereséget szenvedtek az élvonalbeli DVTK-tól:

– Annak örülök, hogy sikerült egy nagyon jó kupameccset játszani egy NB I-es csapat ellen, a rendes játékidőben nem, csupán a hosszabbításban győzött le bennünket a Diósgyőr. Nagyon pozitív visszajelzés volt a számunkra az a mérkőzést követően, hogy a szurkolók éltették a srácokat. A csapat, úgy gondolom, kiadott magából mindent, sajnáltuk, hogy nem tudtunk még nagyobb meglepetést okozni. Azért dolgozunk tovább napról-napra, hétről-hétre, hogy jobbak és jobbak legyünk. A bajnokságban a játék rendben volt az eddigi találkozókon, és az utolsó három fordulóban mindez már eredményekben is megmutatkozott. A pozíciónknak természetesen örülünk, azonban szeretnék mindenkit óvatosságra inteni, nagyon korai még bizonyos dolgokról akár csak beszélni is. A szezon kezdetekor is elmondtuk, a cél az, hogy a Barcika egy stabil klub legyen az NB II-ben, ne legyenek kiesési gondjaink, és a nálunk lévő, velünk dolgozó fiatalokat fejleszteni tudjuk, megadjuk nekik a lehetőséget. Ezek mind benne vannak a csapatban, ugyanakkor bizonyos dolgok fényév távolságra vannak.

Lucasék kiváló formában vannak Fotó: KBSC

Kolorcity Kazincbarcika: Megdolgozott a pozícióért

A Szentlőrinccel szemben fellépéssel kapcsolatban az alábbiakat jegyezte meg Erős Gábor:

– A mostani, előttünk lévő összecsapásról sokan nem gondolták volna korábban, hogy ez a kilencven perc lesz a forduló rangadója, televíziós közvetítéssel, természetesen óriási pozitívum mind a két csapat számára, nekünk azért, hogy egy héten belül második alkalommal is képernyőre kerülünk. Az ilyen nyilvános szereplést nem adják ingyen, megdolgoztunk érte mi, és a listavezető Szentlőrinc is. Ellenfelünk egy jól felkészült, szervezett csapat, pontosan tudják, hogy miként tudnak eredményesek lenni. Azon leszünk, hogy hazai pályán rájuk kényszerítsük az akaratunkat. Már elmondtam sokszor: valamennyi riválisunkat tiszteljük, így a listavezetőt is, aki megdolgozott ezért a pozíciójáért. Hat mérkőzésen van túl mindenki, így a Szentlőrinc is, még veretlenek, saját közönségünk előtt szeretnénk megtörni ezt a sorozatot.

A Barcikában a korábban megsérült Gante hosszú időre kiesett, így minden bizonnyal csak a tavaszi szezonban lesz bevethető. Az egyik kapus, Bánhegyi szintén műtéten esett át, az ő felépülése is hosszabb időt vesz majd igénybe. Emiatt a KBSC harmadik kapusa – Fadgyas Tamás, és Király Mátyás mellett – a Diósgyőrtől érkező Dojcsák Bence lesz, aki benne van a két szervezet között köttetett kooperációban. Az észak-borsodiaknál eltiltott nincs.

A várható kezdőcsapat: Fadgyas – Csatári, Polgár, Debreceni (Szujó), Süttő – Varga J., Lucas – Pintér R., Kártik, Bódi – Szabó M.