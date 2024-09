Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 9. forduló

Füzesabony SC Erőss út – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–0

Füzesabony, 150 néző. V.: Németh Gergely (Kovács L., Sztányi).

Füzesabony: Slakta – Bocsi (Ambrus, 60.), Németh A., Orosz, Nagy Á., Nagy M., Juhos, Nagy G. (Oláh N., 93.), Berki (Ujvári, 60.), Kaló I. (Hajnal, 60.), Olasz (Szanku, 60.). Vezetőedző: Jeney Gyula. Tiszaújváros: Czinanó – Farkas M., Ivánka, Papp, Lőrincz, Varjas (Kollár, 73.), Butor (Tóth Zs., 72.), Tóth S., Bökönyi (Vitelki B., 46.), Nagy D., Skripek (Rajsli, 72.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Jók: Nagy Á., Nagy G., Nagy M., ill. Farkas M., Papp, Ivánka, Czinanó.

Jeney Gyula: – Döntetlenes meccs volt, mi is nyerhettünk volna ha a fordulópontokból jobban jövünk ki, de az ellenfél is, tizenegyest is hibáztak. Örülök, hogy kapott gól nélkül le tudtuk hozni a meccset, de ma is az hiányzott, amit hetek óta szajkózok, az a kis plusz, az a kis minőség.

Vitelki Zoltán: – Veszélyesek az ilyen meccsek, ahol minden azon múlik, hogy mennyire tudod esetleg a papírformát, a minőségi különbséget kivinni és megmutatni a pályán. Ez nem volt papírforma meccs, mert a hazai csapat kontrákra rendezkedett be, mi pedig nehezen tudtunk alkotni a támadó zónában, ráadásul viszonylag sok labdát veszítettünk a tengelyben, ami lehetőség volt a hazai csapatnak. Ettől függetlenül vezethettünk volna, de kimaradt a büntető, ami nagyon bosszant, mert nyugalmat adhatott volna a csapatnak. Mondhatnám, hogy idegenben jó a döntetlen, azonban győzni jöttünk. Az akarattal nem volt gond, becsülettel küzdöttek a srácok, de ez ma csak ennyire volt elég.