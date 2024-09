A 2023/24-es férfi sorozat még a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyei kézilabda bajnokság nevet viselte. Az őszi és tavaszi szezon keretében hat együttes – a DVTK II, az Eger SZSE II, a Hevesi SE, a Szalézi Kolorcity Kazincbarcika, a Szinvaparti KSE és a Tiszaújvárosi SC – feszült egymásnak, aztán a Szinvaparti kézisek egyesülete bedobta a törülközőt, visszalépett és megszűnt – írta a boon.hu.

Barnóczki László kézilabda elnök

Átkerült Nyíregyházára két kézilabda csapat

– Majd eljött az a nyár, amely további nagy csapásokat hozott az országszerte nagyon népszerű sportág és a mi számunkra is – kezdte Barnóczki László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke, majd így folytatta: – A Szalézi NB II-es lett, a DVTK, valamint az Eger nem indított gárdát, így a Heves és a Tiszaújváros marad meg hírmondónak, hozzájuk csatlakozott a férfi szakágát újra megalakított Bőcs KSC. Igen ám, de így sem tudtunk megfelelni az országos szövetség azon elvárásának, mely szerint hat alakulat kell az induláshoz. Ezért felvettük a kapcsolatot a szomszédvárral, vagyis a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szövetséggel, az ottaniak pedig nagyon megörültek a jelentkezésünknek. Ugyanis az általunk ajánlott egyesületekkel hétre nőtt a nyíregyháziak által üzemeltetett sorozat, amelyet így be tudtak indítani. A küzdelmeken ennek következtében Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék csapatai vetélkednek. A mezőny: Balkányi ISE, Bőcs KSC, Fehérgyarmati VSE, Hevesi SE, Kállósemjéni SZSE, Tiszaújvárosi SC és Tiszavasvári SE. Az együttesek ősszel és tavasszal is két-két kört mennek, ezzel a meccsszámmal érik el azt, hogy a későbbi aranyérmes jogosultságot szerez az NB II-es osztályozón való szereplésre. Mivel szűkebb pátriánk mindig a műfaj fellegvárának számított, nagyon keserűen vettük tudomásul, hogy itt, Észak-Magyarországon csaknem elfogytunk, hiszen erre emberemlékezet óta nem volt példa. Annak érdekében, hogy mentsük a menthetőt, előtérbe helyezzük a regionalitást és a jövőben még az is bekövetkezhet, hogy akár négy, vagy öt vármegyére lesz szükség egy bajnokság megszervezéséhez.

Az elnök kesergése után félve kérdeztünk rá a női vonalra.

– Ez szerencsére megmaradt, pont a kívánt hatos létszámmal – folytatta Barnóczki László. – A klubok: Hevesi SE, Mezőkeresztes VSE, Miskolci EAFC, Miskolci VSC, Lóci DSE Ózd, Tiszaújvárosi SC. A HSE-ről tudni kell, hogy legutóbb NB II-es szereplési jogot szerzett, de nem vállalta a magasabb osztályt, így továbbra is az általunk működtetett bajnokságon vesz részt. KT

Barnóczki László, a vármegyei szövetség elnöke Fotó: KT