Labdarúgás: NB II, 7. forduló

Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good (Mezőkövesd, vasárnap, 16.00)

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: - Az első, közös tétmérkőzésem a csapattal győztesen ért véget, hiszen túl tudtunk jutni a Csákváron a Magyar Kupában. A futballban minden egyes siker fontos, hiszen ad önbizalmat, remélhetőleg ez a továbbjutás is adott a játékosoknak. Még nem dolgozunk együtt sok ideje, éppen ezért minden egyes napnak, edzésnek jelentősége van, pontosan emiatt elemzünk mindent, így a tréningjeinket is. Meg vannak az elképzelések, és azon dolgozunk, hogy ezek a pályán meg is valósuljanak, és tegye oda mindenki magát az adott mérkőzésen. A bajnokságban az utolsó helyen állunk jelenleg, az NB II-ben negatív a csapat szériája, tudjuk, hogy többet kell tennünk. Ám nincs pánik, nem kell legyen, hiszen messze még az évad vége. Most egy szintén volt NB I-es csapat, a Kisvárda látogat hozzánk, amely a holtszezonban próbálta megtartani a játékosait, ami járt kompromisszumokkal. Erős ellenfélről beszélünk, amelynek célja az azonnali visszajutás az élvonalba, bízom abban, hogy a csapat százszázalékban motivált lesz, ugyanis ez elengedhetetlen a sikerhez.

A Kövesdnél eltiltott nincs.

A várható kezdőcsapat: Deczki – Kállai K., Zachán, Bora, Vajda – Zvekanov, Varjas – Bartusz, Cseri, Horváth K. – Szalai J.