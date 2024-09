Mint arról már korábban beszámoltunk: a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, a 32 közé jutásról döntő meccsen, szeptember 16-án, hétfőn 19.00-tól Kolorcity Kazincbarcika SC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek. Az összecsapásra a barcikai Kolorcity Arénában kerül sor, ahová mindössze 1120 néző fér be. A rendező klub mindössze 200 jegyet tud biztosítani a diósgyőri szurkolók számára, ugyanis ennyien férnek be a vendégszektorba, és ezt a kontingenst adták át a DVTK-nak, ahonnan a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Irodához került át az összes biléta.

A létesítménybe befogadható 200 főnél jóval több piros-fehér drukker szeretné élőben megtekinteni a meccset, a ,,túljelentkezés” miatt nem volt könnyű helyzetben az iroda.

– Nem először fordul elő ilyen helyzet, a Ferencváros vendégeként, valamint a Nyíregyháza ideiglenes otthonában, Balmazújvárosban is volt már részünk hasonlóban, nem is szólva Kazincbarcikáról. Ilyenkor nehéz a kezelési elv, és szándékosan nem a jegyelosztás szót használom, mert nem igazán erről van szó – nyilatkozta megkeresésünkre Martini Emil, a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda vezetője, majd így folytatta: – Minden DVTK drukker szeretné, ha a messzire jutna a csapat a kupában, és ehhez minden meccsen a lehető legerősebb szurkolói támogatást akarjuk hozzátenni. A hangulat megteremtésében a szervezett szurkolói csoportok a legerősebbek, így a jegykezelési elv az volt, hogy a csoportok vezetői összegyűjtik, hogy mennyi bilétára van szükségük. Jegyeket nem csak azok a fanatikusok kapnak, akik a hazai mérkőzéseken az ultra szektorból segítik a csapatot, hanem a DVTK stadion Napos oldalán törzstagnak számítók, és a női szurkolói klub tagjai is. A szűk létszám limit miatt nem lehet minden Diósgyőr szurkoló jegyigényét kielégíteni, sajnálatos, hogy olyanok sem fognak tudni bejutni a vendégszektorba, akik minden mérkőzésen jelen vannak, beleértve az idegenbeli találkozókat is, és a meccseken szurkolnak is a csapatnak. Szerencsére a közeljövőben a DVTK-nak lesz több fontos, szurkolói szempontból is kiemelt meccse, az Újpest FC elleni, szeptember 21-i idegenbeli bajnoki, és az október 5-i, Nyíregyháza SFC elleni, szabolcsi túra. Ezeken a fellépéseken nem lesz a barcikaihoz hasonló gond, mert a két NB I-es riválisnál több száz fős vendégszektorok vannak. Szeretnénk, ha ezeken a mérkőzéseken a DVTK-hoz méltó lészámmal képviselhetnénk a klubot, segíthetnénk a csapatot, szóval lesz mód a Diósgyőr támogatására hamarosan. Azoknak pedig, akik a barcikai meccs előtt jegyhez jutnak, a kupatalálkozón nagyon oda kell tenniük magukat szurkolásban, mert az NB II-es együttes bizonyára felfokozott állapotban lesz, a Diósgyőr ellen is bizonyítani akar, és emiatt a 200 fős vendégszektorban mindenkinek a hangerejére szükség lesz.