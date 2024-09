A labdarúgó NB II 7. fordulójának záró találkozóját a Kolorcity Kazincbarcika SC, valamint az éllovas Szentlőrinc vívta hétfőn este a borsodi város stadionjában. A pályaválasztó igyekezett ugyanazt a futball nyújtani, mint amit eddig, és amely korábban sikerre vezetett. A KBSC végül mindkét félidőben egy-egy találatot szerzett (2-0), mindkettőt pontrúgást követően, ezzel zsinórban negyedik alkalommal hagyta el győztesen a pályát, míg a látogatók elszenvedték első fiaskójukat a pontvadászatban.

A Kolorcity Kazincbarcika (fehérben) 2-0-ra győzött Fotó: Mogyorósi Zsolt ,,Pipó"



– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, a Szentlőrinc bizonyította, hogy miért állnak ott, ahol állnak – nyilatkozta a barcikai szakvezető, Erős Gábor. – De úgy gondolom, hogy összességében megérdemelt győzelmet arattunk, még akkor is, hogy ha ez nem volt egyszerű. Gratulálok a csapatnak, és örülök, hogy visszafoglaltuk azt a helyezést, ahol a forduló előtt álltunk. Tudjuk azt a játékot játszani, amit elképzeltünk a bajnokság elején, ehhez vannak olyan játékosaink, akik ezt meg tudják valósítani. Másrészt: azt csináljuk az edzésen, amit a mérkőzésen várunk, úgyhogy ,,agybafőbe" ezeket a játékokat játsszuk, azt kérjük a játékosoktól, hogy sokat váltsák a pozíciójukat. Ezt igyekszünk minden egyes feladatba belecsempészni, és a csapat erre vevő. Örülünk, hogy mindez megmutatkozik eredményességben, és szerzett gólokban is. Hét forduló után 20 gólnál járunk, azt hiszem, ez önmagáért beszél.

Kazincbarcika: 11-es

A Szentlőrinc vezetőedzője, Waltner Róbert először azzal kezdte, hogy gratulált a KBSC győzelméhez, aztán így folytatta:

– Szorosabb lehetett volna a mérkőzés, az eredmény, ha kihasználjuk a helyzeteket, de sajnos nem így alakult – fogalmazott. – Voltak előjelei a héten ennek a vereségnek, nem voltam több játékos hozzáállásával elégedett, tudom, hogy tudnak ennél jobb mentalitással is játszani. És nem a játékról beszélek, bár, az egyik hozza a másikat. Ami bosszant az az, hogy vissza kell nézni a 11-es szituációkat. Azt mondták nekem, hogy amit a Kazincbarcika kapott, az az volt, a mieinknél pedig a hazaiak játékosa maga ismerte el, hogy 11-es volt, és nekünk nem fújják be... Sajnos, mi ezt már nem először érezzük, hogy mi egy kis csapat vagyunk. Örülnék annak, ami az egyik oldalon 11-es, az a másik oldalon is az lenne, igazságos lenne az egész. Nem jó dolog megérezni a vereség ízét, jelenleg még vezetjük a bajnokságot, megpróbálunk olyan teljesítményt nyújtani, hogy ameddig lehet, addig ott maradjunk az élmezőnyben. MI

NB II: A bajnokság állása

1. Szentlőrinc 7 4 2 1 11-6 14

2. KC-Kazincbarcika 7 4 1 2 20-7 13

3. Gyirmót FC 7 4 1 2 10-8 13

4. HR-Rent Kozármisleny 7 3 3 1 13-9 12

5. Aqvital FC Csákvár 7 3 2 2 11-9 11

6. BVSC-Zugló 7 2 5 – 7-5 11

7. Vasas FC 7 3 1 3 13-13 10

8. Szeged-Csanád GA 7 2 4 1 8-7 10

9. Kisvárda MG 7 3 – 4 11-15 9

10. Budafoki MTE 7 2 3 2 10-14 9

11. FC Ajka 7 2 2 3 9-12 8

12. Soroksár SC 7 2 1 4 10-12 7

13. Mezőkövesd-Zsóry FC 7 2 1 4 9-11 7

14. Budapest Honvéd 7 2 1 4 9-14 7

15. Tatabánya 7 2 – 5 7-16 6

16. Békéscsaba 1912 Előre 7 1 3 3 7-7 6