Karate. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama SE közösen rendezi meg szeptember 29-én Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban az Avas kupa–18. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt. Az eseményen 2006. szeptember 24-én csupán 36 évesen elhunyt karate mesterről, Sensei Csordás Józsefről emlékeznek meg a szervezők.

Most is sokan vesznek majd részt a karate versenyen Fotó: Justitia SE, archív



A megmérettetésre összesen 154 kategóriában lehetett nevezni a 6 évesektől a szenior korosztályig, vagyis a 35 év felettieknek is lehetősége nyílik a versenyzésre. Akik biztosan érkeznek a versenyre többek között: Budapest Honvéd, MTK, UTE, Bátaszék, Budaörs, Senshi, Kazincbarcikai VSE, Nyékládházi VSE, Rendraku-Ryu KSE és természetesen a rendező klub a Justitia Fuji-Yama SE. A külföldiek közül Nagyváradról, Nagykárolyból, Nagyszalontáról és Kassáról is várnak karatékákat a szervezők. Az nevezések összesítése folyamatban van, de már most látszik, hogy több mint 500 induló lesz.

A kupán tiszteletét teszi dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke. Természetesen most is itt lesz a fiatalon elhunyt Csordás József családja. A küzdelmek során több száz érem talál gazdára. A legnépesebb egyesületek komoly esélyekkel pályáznak majd a legeredményesebb hazai és külföldi karate klub különdíjára. A korábbi évek hagyományaihoz igazodva idén is jutalmazásra kerül a legjobb női, valamint férfi versenyző is. A verseny vasárnap 10 órakor kezdődik a megnyitó ünnepséggel, amelyen beszédet mond Veres Pál polgármester is. Ezután kezdetét veszik a kata (formagyakorlat) versenyszámok, majd a délután folyamán a kumite (küzdelem) is terítékre kerül. A rendezvényre a belépés díjtalan. Minden érdeklődőt várnak a rendezők.

Karate: Csordás Józsefről

Sensei Csordás József 1986 februárjában ismerkedett meg a karate sportággal Miskolcon a Shihan Mészáros János kezei alatt. Egy jó barátjával, osztálytársával, Jászka Tamás Sensei-jel együtt kezdte el ezt a harcművészetet űzni. Nemsokára versenyeken is elindult, ahol számos szép sikert könyvelhetett el. 1987. december 15-én letette első övvizsgáját, így elérte a sárga övet. 1991. február 24-én Kecskeméten zajlott a Felnőtt Karate Országos Bajnokság, ahol csapat kumite-ben barátaival 2. helyezést ért el. Áprilisban Tatabányán az I. Itthon kupán férfi kumite +80 kg kategóriában bronzérmet szerzett. Ebben az évben rendezték meg az 5-6 évente lebonyolításra kerülő Hayashi-ha Shito-ryu Világbajnokságot Rómában, ahol megmutatta tudását a küzdőtéren. 1992-től a tíz alkalommal Miskolcon megrendezésre került Gyermek és Ifjúsági Karate Világkupa szervező bizottságának oszlopos tagja volt. 1996. július 23.-augusztus 1. között tagja volt annak a küldöttségnek, amely először járt Amerikában és Seattle-ben vett részt az International Good Will Championships (Jóakarat Játékok) elnevezésű versenyen. A megmérettetésen több klubtársával, barátaival (Pálinkás András, Kovács Csaba Zoltán, Augusztin Tamás és Kun Róbert) együtt bronzérmet szerzett csapat küzdelemben. 1999-ben Shihan Mészáros János megalapította a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetséget: a bírói bizottság vezetőjének őt választották. 2000. február 22-én a B.-A.-Z. Megyei Karate Szövetség elnökévé választották, mely tisztséget 5 éven át látott el. Igyekezett összefogni a megyei karate élet minden résztvevőjét, stílus-függetlenül. 2003. október 18-án Shito-ryu Európa Kupát szervezett barátjával, Siklós Lászlóval Kazincbarcikán a városi sportcsarnokban. Decemberben a Magyar Karate Szakszövetség elismerését vehette át Budapesten edzői munkájának elismeréseként. 2006. szeptember 24-én délelőtt gyerekeivel játszott, amikor rosszul lett. Azonnal beszállították a megyei kórház intenzív osztályára. Délután egy trombózis szövődményeként kialakult tüdőembóliában elhunyt. Számos magyar bajnok tanítványa volt, sokan nemzetközi viszonylatban is rendkívül eredményesek voltak. Tanítványai közül ketten képviselhették hazájukat WKF Európa illetve világbajnokságon.