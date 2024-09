Kajak-kenu. Szeptember 19. és 22. között a horvátországi Metkovic adott otthont az ICF maraton világbajnokságnak. Rekordszámú résztvevő volt az idei év egyik utolsó nagy nemzetközi megmérettetésén, 40 országból, több mint 500 sportoló érkezett a helyszínre. A vb kajak egyesben mindkét nemnél kvótaszerző regatta is volt, hiszen Horvátországban lehetett megszerezni az országkvótákat a jövő évi világjátékokra, amelyet a kínai Csengtuban fognak megrendezni. Metkovicban – a válogatott tagjaként – megmutatták magukat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lapátosok is.

A Tiszaújvárosi KKSE kajak-kenu versenyzői: elől Szegi Zsombor, hátul Koleszár Bonifác Fotó: MKKSZ

Kajak-kenu: letenni a lábnyomot

A felnőtteknél, kenuban Soltész Péter (Tokaji Vízisport Club) szállt vízre: C-1 rövid körön (3,4 km) a 6. lett 15:29.74 perces idővel, ,,sima" C-1-en (a táv 22,6 kilométer volt) a 4. pozícióban haladt át a célvonalon, 1:46:43.44 órával, míg párosban, C-2-ben, egy hajóban ülve Fodor Nicholas-szal (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia) ugyancsak a hatodikok lettek, mivel 1:41:29.47 óra alatt tudták le a 22,6 kilométert.

– Péterről először azt szeretném elmondani, hogy 2005-ös születésű, és ilyen fiatalon nem olyan könnyű helytállni, keveseknek sikerül betörni a felnőttek közé, ám ő vette ezt az akadályt az ,,öreg rókák" között – nyilatkozta Krecz Tamás, a tokajiak elnök-vezetőedzője. – Vagyis, igazából még U23-as korosztályú, de a szövetséggel történt megegyezés alapján – amit én is így láttam, és helyesnek tartottam – indult el a legidősebbek között, és ez a vb tökéletes volt arra, hogy beleedződjön ebbe a mezőnybe. A hosszú C-1-en a portugál sráccal való ,,helykeresés" közben az ott lévő bója megdobta, és kiesett a hajóból, mintegy 45 másodpercbe került, mire visszaszált, és újra neki tudott indulni, miközben riválisa 15 másodperces büntetést kapott. A sportban ,,ha"-val kezdődő mondat nem létezik, de amennyiben ez a közjáték nincs, akkor érmet szerzett volna. Párosban ígéretes volt az eleje, még vezettek is, sajnos, a végére már kevés erő maradt. A következő évadban síkvízen ezer egyest, és a párost is szeretnénk menni, itt is jó lenne letenni a lábnyomot a felnőttek között, a célok, hogy hová kellene ki-, eljutni meg vannak 2025-re. A maratonos események máskor vannak, lesznek, mint a síkvíziek, tehát megoldható az itt való indulás is. Azért a hosszú táv nem ugyanaz, tűrni kell a monotóniát, komoly állóképességre van szükség, aki szeret versenyezni – márpedig Péter szeret – akkor ezt is, azt is meg fogja oldani, össze fogja tudni egyeztetni.