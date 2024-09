Diósgyőri VTK – Ceglédi KK 32–25 (17–15)

Miskolc, 300 néző. V.: Garai, Varasdi.

DVTK: Torma 1 – Kohlrusz 5, Csörgő, Gulácsi 5, Gubó 2, Nkousa 6, Apatóczky. Csere: Bajnok (kapus), Maródi (kapus), Ménfői 3, Orosz 1, Kiss R. 2, Gál A. 2, Vad 1, Kiss D., Deák 4. Vezetőedző: Molnár András.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4.

Molnár András: – Mindenkinek megköszönöm, aki hozzásegített bennünket ahhoz, így – azaz négy ponttal – mutatkozzunk be az NB I/B-ben. A második félidő elején olyan magas szintű védekezést produkáltunk, ami alapján azt gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Nagy különbség is kialakult a két csapat között, ami egyébként a játéktudás alapján nincs meg, de most nem ezzel foglalkozunk, hanem örülünk a sikernek. Gratulálok a srácoknak.