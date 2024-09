Lassan a hajrájához közeledik az idei Mitropa Kupa. A Közép-európai bajnokságban ugyanis az előttünk álló hétvégén elérkezünk a hatodik futamhoz, amelynek Horvátország ad majd otthont. Hadik András jól ismeri a Kumrovec környéki aszfaltos szakaszokat, hiszen tavaly is indult ezen a rendezvényen, és nagyszerű eredményt ért el. A miskolci kiválóság egy évvel ezelőtt az abszolút értékelésben a harmadik helyen zárt, ezzel pedig átvette a vezetést az éves összetettben, később pedig meg is nyerte a sorozatot. Hadik számára idén a szezon eleje kimaradt, de az esély így is megvan a jó helyezésre, amennyiben a Kumrovec Rally ismét jól sikerül a számára. Juhász István navigátorral együtt természetesen ezért dolgoztak az elmúlt időszakban.

Fontos a kanyarsebbeség

- Egy jó alappal érkezünk vissza Horvátországba, hiszen a mostani program szinte megegyezik az egy évvel ezelőttivel - avatott be a részletekbe a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis. - A horvát vb-futam második napját fogjuk teljesíteni, ami alapjaiban is jól hangzik. Élmény lesz ezeken a technikás szakaszokon ismét versenyezni. Ezúttal is a kanyarsebesség dönthet a másodpercekről, a helyezésekről, mint általában egy rali versenyen. Itt azonban hatványozottan igaz a kijelentés, hiszen egyik kanyarból esünk bele a másikba, ráadásul kis tapadású, csúszós felületen csatázunk, amire ugyancsak figyelnünk kell. Most ugyan még kánikulai hőség van, de az előrejelzés a futam helyszínére esőt jelez, ami szintén döntő tényező lehet a gumiválasztás szempontjából.

Kell a jó hajrá

A nyári szünet hosszúra nyúlt a Hadik, Juhász kettős számára is, éppen ezért nagyon várják már, hogy ismét ott legyenek a nemzetközi mezőnyben. Az elején komoly csata várható, hiszen több Top-kategóriás, R5-ös autó is rajthoz áll a Mitropa Kupa következő versenyén. A magyar kettős tudása alapján arra jó esély mutatkozik, hogy harcban legyenek a győzelemért, vagy a dobogós helyezésekért.

- Igyekszünk megragadni az esélyt, és kihozni ebből a hétvégéből a lehető legtöbbet. Mivel a Mitropa Kupában az öt legjobb eredmény számít bele az éves értékelésbe, ezért még semmi sincs veszve - folytatta Hadik András. - Egy jó hajrával még abszolút odaérhetünk a legjobbak közé. Meglátjuk, előbb a most hétvégén szerepeljünk eredményesen, utána elég lesz számolgatni.