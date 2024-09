A jégkorong Erste Liga 3. fordulójában, pénteken este Erdélyben, az SC Csíkszereda otthonában szerepelt a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata. A romániai együttes eddig egy meccset játszott a 2024/25-ös küzdelemsorozatban, egy hete a címvédő CSM Corona Brasov otthonában 5-0-s vereséget szenvedtek, a Macik pedig az egy héttel ezelőtti, hazai győztes bemutatkozás, a FEHA 19 gárdájának 2-1-es legyőzése után, a múlt héten vasárnap az Újpesti TE otthonában kaptak ki, 3-2-re.

A DVTK Jegesmedvék csapatában Szathmáry Simon gólt szerzett a meccsen

Fotó: Vajda János

Jegesmedvék: előbb egyenlítés

Az első harmad első negyedórájában három emberfórt védekeztek ki a vendégek, de a 16. percben Rokaly Sz. találatával a házigazda került előnybe. Az első játékrész utolsó percében Fodor is eredményes volt, így kétgólos hátrányba kerültek a Macik (2-0).

A második harmadban nagy nyomást fejtett ki a DVTK, és az első emberelőnyét ki is használta: a 26. percben Szathmáry vette be a Csíkszereda kapuját. Záporoztak a lövések hazai ketrecre az egyenlítés érdekében, de a középső húsz percben csak a szépítés jött össze (2-1).

A harmadik menetben sem változott a játék képe, a Macik nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, a hazaiak a védekezés mellett arra ügyeltek, hogy ne hozzanak össze kiállítást érő szabálytalanságot, hogy ne kerüljenek emberhátrányba. Mindez az 57. percig működött, ekkor kaptak egy kisbüntetést, majd az utolsó előtti percben két hazai játékos is 2-2 percet kapott, így a harmad végéig kettős emberelőnyben játszottak, és ezt Lövei gólra váltotta. Mivel a hajrában a 93 másodperces dupla fórban nem született újabb találat (2-2), jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás 4. minutájában Forsberg révén a vendéglátók gólt szereztek, és ezzel az ő sikerükkel ért véget a meccs (3-2).

Jégkorong: Erste Liga

SC Csíkszereda (romániai) – DVTK Jegesmedvék 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0) – hosszabbítás után

Csíkszereda, 1000 néző. V.: Cristian, Gergely L. (Magyar, Simon R.).

SC Csíkszereda: Adorján A. (Ambrus L.) – Salló, Ferencz-Csibi (1), Rokaly Sz. 1, Részegh, Péter B. (1) – Gecse, Láday, Forsberg 1, Lucenius (1), Becze – Kovács E. (1), Both, Fodor 1, Rokaly N., Bíró (1) – Kristó, Bajko, György Sz., Silló, Kedves. Vezetőedző: Constantine Kevin.

DVTK Jegesmedvék: Praták (Vosvrda) – Masella, Shkrabau, Hunt (1), Pineo (1), Lövei 1 (1) – Vokla, Vojtkó, Kuleshov, Miskolczi, Doyle – Szirányi, Szathmáry 1 (1), Berdnikov, Bartos, Blasko – Szalay, Trozsák, Rétfalvi, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 12 perc, ill. 8 perc.