A XIII. Baradla Underground Trail elnevezésű terepfutóversenyt a napokban rendezték meg Aggteleken és környékén. A négy ország, közel 350 sportolóját felvonultató viadal három pályája 2,3 km hosszon egyaránt érintette a méltán nemzetközi hírű Baradla-barlangot.

A hazánk szinte minden tájáról - a legtávolabbiak közül Balatonfüredről, Budapestről, Fótról, Nagykanizsáról, Kiskunhalasról, Pécsről, Szegedről, Szekszárdról, Tapolcáról, Veszprémből, Zalaegerszegről - érkezett sportemberek mellett 11 (!) szlovák településről, Lengyelországból és Thaiföldről is neveztek futók. A mintegy 350 fős mezőnyben ott volt Kusztor Péter, az amerikai Novo Nordisk profi országúti kerékpáros csapatának sokszoros magyar bajnok, olimpikon versenyzője is, aki a középtávon dobogóra is állhatott.

A Baradla Underground Trail az egyetlen olyan verseny, amelynek pályája áthalad a cseppkő különlegességek egész sorával büszkélkedő aggteleki Baradla-barlangon, útvonala pedig zömében az Aggteleki Nemzeti Parkon keresztül vezet.

A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, valamint a verseny kiemelt technikai partnere, a BIENNALE Nonprofit Kft. aktivistáinak és a lelkes segítőknek köszönhetően a legfelkészültebbek rajtolhattak elsőként az Aggteleki Camping hátsó bejáratánál kijelölt versenyközpontból. A 34,2 km-es, 730 méteres szintemelkedéssel nehezített távot a férfiak közül a sajóvámosi Sántha Norbert teljesítette leggyorsabban. Figyelemre méltó, hogy a női győztes, a miskolci Szanyi Ágnes abszolút harmadikként érkezett célba.

Egyedi befutóérem

A 15,1 km-es, 361 méteres szinttel „megspékelt” középtávon a szlovák Zelinsky Viktor lett az abszolút győztes, míg a hölgyeknél Józsa Borbála bizonyult a legjobbnak.

A versenyközpont délutánra átköltözött a Baradla-barlang Vörös-tavi kijáratához, melynek szomszédságából rajtolt el a 6 km-es, 186 méter szinttel kísért futam. Ebben a versenyszámban a Pocsai testvérek jóvoltából kettős miskolci siker született. A 17 éves Levente nyerte a férfi abszolút versenyt, míg a mindössze 12 esztendős húga, Noémi lett az abszolút női győztes.

Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet kapott. A sportemberek egy tányér melegétellel és frissítő italokkal pótolhatták az elvesztett energiákat. A verseny rendezői ezúton is köszönetet mondanak kiemelt partnereiknek.