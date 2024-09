Diósgyőri VTK tartalék F4R – FC Hatvan 3–0 (1–0)

Diósgyőri Stadion, 150 néző. V.: Nyekita (Benkő R., Kovács Z.).

DVTK tartalék F4R: Odyntsov – Szakos, Bodnár B., Karnitski, M. Zrnic, Ferencsik S., Herbák (Kovalenko, 46.), Kiss L. (Sipos Zs., 66.), Jurek (Furdetskyi, 72.), Sáreczki (Benkő, 46.), Fekete V. (Paizs, 66.). Vezetőedző: Vincze Richárd. FC Hatvan: Menczeles – Nagy Zs., Szabó Sz., Czibolya G. (Vincze A. 63.), Mundi, Kitl, Karácsony (Zsuppán, 81.), Nathaniel, Dinka (Bartos, 63.), Polgár (Burzi, 52.), Szijártó (Kapitány, 81.). Vezetőedző: Zoran Spisljak. G.: Benkő (51., 57.), Furdetskyi (78.). Jók: az egész csapat, ill. Menczeles, Szabó Sz., Mumdi.

Vincze Richárd: – Gratulálok a csapatnak, mert ezúttal is magas színvonalon játszottak. Az első félidő is nagy fölényben zajlott, annyi különbséggel, hogy akkor még kimaradtak a helyzetek. A fordulás után azonban háromszor is betaláltunk és úgy futballoztunk, hogy az ellenfélnek sansza nem volt felzárkózni. Nagyon örülök annak, hogy a klub támogatja a fiatalokat, akiknek hatalmas élményt jelentett a stadionban játszani.

Zoran Spisjak: – Gratulálok a DVTK-nak, mert mindenképpen megérdemelte ezt a győzelmet. Még akkor is, ha az első félidőben jól védekeztünk, szervezettek voltunk, igyekeztünk minél messzebbre tartani az ellenfelet a kaputól. A fordulás után nagyon hamar kaptuk a gólt, gólokat, innentől kezdve a hazaiak teljesen átvették az irányítást, és sok helyzetet dolgoztak ki. Sok munkánk van még, hogy a következő meccseket a jövőben jobb szinten tudjuk lehozni. A vereség ellenére voltak pozitív dolgok a játékban, erre kell támaszkodni az előttünk álló időszakban.