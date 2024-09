A történet kéthetes és jól ismert a futball helyi világában: a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája hat fordulót hagyott maga mögött az NB II-es bajnokságban és a megszerezhető 18-ból mindössze 4 pontot zsebelt be úgy, hogy játékosai mindössze ötször vették be ellenfeleik hálóját. A klubvezetés ezek után lépett: menesztette Tóth Mihály vezetőedzőt, akitől közös megegyezéssel váltak el. Utóda Csertői Aurél lett, a volt válogatott középpályás kontraktusa két esztendőre szól. Az ötvennyolc éves tréner a Magyar Kupa 3. fordulója keretében a dél-borsodi kisvárosban szombaton 19 órakor kezdődő Aqvital FC Csákvár elleni összecsapáson mutatkozik be alakulatával.

Gyorsan döntött

– Velem kapcsolatban sokan visszaemlékeznek a pályafutásomra és erről rendszeresen kérdeznek – kezdte az örökös, majd így folytatta: – Úgy szoktam felelni, hogy különösebben nem emelek ki semmit: aktív időmben nekem minden mérkőzés nagy élményt jelentett, így nézetem szerint tartozom a focinak. Ezért választottam az edzőséget, ugyanis szeretnék visszaadni valamit abból, amit kaptam a sportágtól.

Ezután legemlékezetesebb eredményeiről faggattuk, de kitérő választ adott:

– Nem a trófeákat kell számolni, hanem a realitásból kell kiindulni. Amennyiben a mester képes kihozni a maximumot a rá bízott keretből, akkor elégedett lehet. Nekem „mellesleg” a kupagyőzelem és két élvonalbeli harmadik hely nagy élményt nyújtott.

Csertői Aurél kitért arra is, hogy miként lett a fürdővárosiak vezetőedzője:

– Pár nappal a kinevezésem előtt kerestek meg a klub vezetői. Ekkor ugyanis már nem volt vezetőedzője a csapatnak. Gyors döntést hoztam, nem volt időm arra, hogy mélységében átgondoljam a felkínált lehetőséget. A játékosok közül azokat ismertem, akik tavaly is itt játszottak és úgy gondoltam, hogy igen válaszom esetén jó közösségbe kerülök. A fenntartó klub és a csapatot működtető gazdasági társaság irányítói sokat tesznek a futballért, ennek jegyében pedig úgy éreztem, hogy tudok nekik segíteni. Az MZSFC tárgyi körülményei nagyon jók, sőt egyenesen extrák. Már az első közös edzésünk tökéletesen sikerült, mindenki a maximumot nyújtotta, ez pedig bizakodással tölt el, remélem, hogy ez a folytatásban is így marad.

Totális futballra készül

A sárga-kékek szakmai munkájának első számú felelőse később így folytatta:

– Minden területen javulnunk kell ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Először meg kell ismernem a csapatot, így pörgős és intenzív napok várnak rám. Egymást követően jönnek a Magyar Kupa- és a bajnoki mérkőzések, ezekből sokat tanulhatunk, közben megpróbálunk kicsit mindig előrelépni. A mentalitásról felesleges sokat beszélni, mert az az alap, hogy valamennyi kerettag százszázalékot nyújt az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt. Az még közel sem biztos, hogy ez a hozzáállás sikerre vezet, de fontos, hogy legalább próbáljunk meg mindent megtenni a siker érdekében. Mi az úgynevezett komplex játékot szeretnénk játszani, az annyit tesz, hogy totális futballra készülünk: ha kell védekezünk, ha kell, akkor pedig támadunk, de nem teszünk különbséget a kettő között, mert a futballnak mindegyik a velejárója. Tököli Attila asszisztensedzőmmel bízom benne, hogy a fiúk minél hamarabb felveszik azt a ritmust és stílust, amit én és mi képviselünk, így munkánkat a gördülékenység jellemzi majd.

Csertői Aurél a céljaikról így nyilatkozott:

– Először stabilizálni kell a csapat helyzetét, javítani a játék minőségét, erősíteni az egységet és több pontot kell gyűjteni, mint eddig – ez egyértelmű és nyilvánvaló. A Magyar Kupában is magától értetődően tovább akarunk jutni.