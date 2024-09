Az Észak csoport 3. fordulója keretében rendezett Hernádnémeti SE – Nagybarcai SBE összecsapás 5–4-es hazai sikerrel zárult. A lefújást követően Kertész Gábor, a vendéglátók edzője többek között ezt nyilatkozta:

– Az, hogy a mérkőzés után az öltözőbe bejön az ellenfél és megüti játékosunkat, mindenen túlmegy.



Kivizsgálják, ha...

Hétfőn délelőtt megkerestük az érintetteket.

– Valamilyen vita alakult ki a pályán két játékos között – kezdte Kertész Gábor, majd hozzátette: – Arról, hogy min, vagy miért különböztek össze, nincs tudomásom. A lefújás után az ellenféltől hárman is bejöttek az öltözőnkbe és egyikük Makó Milán labdarúgónkat – ha nem is ököllel – de pofon csapta, aztán ha szabad így fogalmaznom, mindhárman eltűntek. Később hiába kerestük a tettest, nem találtuk meg, így nem tudtuk kideríteni, hogy ki volt a bántalmazó.

A tréner elmondta még, hogy Boncsér Sándor játékvezetői ellenőr a bírói öltözőben tartózkodott, de tudomása szerint a „csősz” a jelentésében nem tett említést az esetről.



Arcon hajintotta

Huszár Attila, a nagybarcai klub elnöke:

– Ott voltam a találkozón, az esetet a saját szemeimmel viszont nem láttam, de elmesélték nekem. Úgy tudom, hogy az affér nem az öltözőben fordult elő, hiszen a helységek nem nyílnak egymásba és a folyosó is szűk, szóval az ütés kint volt. Az egyik hernádnémeti fiú szidta az egyik labdarúgónkat, erre Berecz Krisztofer arcon hajintotta őt. Utána nem akadt egyéb probléma, verekedés sem tört ki, békés körülmények között távoztunk.

Kertész Gábor nyilatkozatával „szembesítettük” Sajti Viktort, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának területi igazgatóját, aki érdeklődésünkre ezt mondta:

– Amennyiben az ellenőr jelentést tesz az esetről, a történteket mindenképpen kivizsgáljuk.



Éppen egyeztettek

Boncsér Sándor játékvezetői ellenőr:

– A meccs után már a bírói öltözőben konzultáltam a kiküldött hármas tagjaival, a megbeszélésen egyeztettük azokat, amiket ilyenkor kell. Ekkor benyitott „valaki” és közölte, hogy mi történt. Nekem szerdán estig kell leadnom a jelentésemet, az esettel azonban nem tudok semmit kezdeni – hiszen nem láttam semmit. Elöljárómmal, a játékvezetői bizottság elnökével még beszélek, de ez aligha változtat majd az álláspontomon. KT