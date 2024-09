Szarvasbőgés

Megtudtuk, hogy a korábbihoz képest az idén jóval több díjat és tombolát ajánlanak fel, a rajtcsomagot pedig valamennyi szereplő megkapja. Somogyi László kérdésre válaszolva felcsapott meteorológusnak amikor elárulta, hogy kellemes nyár fogadja majd a Bükk Kupára érkezőket, és bár eső nem várható, mégis sátrakkal készülve védekeznek majd a nap és az égiek ellen – ha szükség lesz rá. A szeptember 13-14-15-i kínálat extrát is tartalmaz: a Bükk ugyanis önmagát adja a szarvasbőgés meghallgatásához és akinek még nem volt része ebben a „nyalánkságban”, a felejthetetlenség jegyében most ezt is élvezheti.

Jó tudni Szeptember 14-én 10 órától tartják a VIII. Bükk Kupa egyenkénti indítású hegyi időfutam versenyt. A rajthelyet az ómassai út és a jávorkúti elágazásnál lévő kisvasút kereszteződésében lévő parkolóban alakítják ki, a cél a jávorkúti turistaház előtt lesz. A táv 10 kilométer és külön értékelik az országúti és a hegyi kerékpárral indulókat. Szintén szeptember 14-én a Jávorkút étterem és panzió előtt a gyerekeknek rendezik a Mini Bükk Kupa időfutam versenyt. A pálya hossza 150 méter, a rajt ideje 12 és 13 óra között várható, a rajtszámokat 10 órától osztják Jávorkúton. Szeptember 15-én ajánlják a VIII. Bükk Kupa rövid- és hosszútávú kerékpáros túrát. Indulás: Miskolc-Bosch parkoló. Rövid túra: 44 kilométer, a Sajóbábony-Sajószentpéter-Edelény útvonalon. Hosszú túra: 90 kilométer. Ugyancsak szeptember 15-én rendezik az egyenkénti indítású gyermekversenyt a Bosch parkolójában kialakított körpályán. A táv 1 kör, 180 méter. Az első induló 11 órakor startol. A gyereket viadalán bárki indulhat, adományokat azonban szívesen fogadnak. Indulási lehetőséget csak előzetes regisztráció után biztosítanak.

