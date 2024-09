A Sárospataki TC – Taktaharkányi KSE mérkőzést nem hét végén, hanem már pénteken megrendezik.

A labdarúgó vármegyei II. osztályban, a hét végén a következő forduló mérkőzéseire kerül sor https://www.boon.hu/cimke/megyei-foci. A Keleti csoportban, a hét összecsapás közül egyet rendeznek szombaton, ötöt pedig vasárnap, míg a maradék egy kilencven perc, a Sárospataki TC – Taktaharkányi SE meccs előre került hétköznapra, pénteken 18 órára.

– Az egyik vezetőségi tagunknak, Balázsnak, aki korábban focizott is nálunk, esküvője lesz szombaton, amelyre nagyjából a fél csapat hivatalos – árulta el Vojnár István, a Taktaharkányi SE edzője. – Miután a vasárnap igazából egyik félnek sem lett volna megfelelő, abban maradtunk, hogy akkor játszunk pénteken. Természetesen a részünkről úgy alakult ki ez az álláspont, hogy megkérdeztük a srácokat, a véleményüket. Úgy tudom, az egyesület ezt megelőzően még sosem lépett pályára pénteken, és nem is tudunk a legjobb összeállításban kiállni, de ez volt most a legjobb megoldás. Akárhogy is leszünk, megpróbálunk jó eredményt elérni.

A műfüves játéktéren

A Bodrog-partiak szakosztályvezetője, Kovács Gábor ehhez az alábbiakat fűzte hozzá:

– Bármikor, bárkinek lehet olyan elfoglaltsága, amikor egyeztetnie kell, és közös nevezőre kell jutni. A mi klubunk mindig törekedett a jó kapcsolatra, és igyekeztünk, igyekszünk a fair play szellemében eljárni – fogalmazott. – Valóban, a vasárnap igazából nem lett volna jó egyikünknek sem, hiszen a felnőtt csapatunkban sok a fiatal, akiknek 22-én meg van a saját utánpótlás elfoglaltságuk, illetve egy jeles eseményt – mint amilyen egy házasság kötés – követően jobb pihenni. Így lett a meccs dátuma péntek, és este, 18 óra. Miután a füves centerpályánknak nincs világítása – és ekkor már szürkület, sötét lesz –, a hátsó, műfüves pályán fogunk játszani, ahol viszont rendelkezésre állnak a reflektorok. A nézők itt a futópályán, vagy a határoló hálónál állhatnak, hiszen nincs ülőhely, fontos tudnivaló, hogy belépőjegyet nem szedünk.