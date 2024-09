Az utolsó futam dönt arról, hogy ebben az esztendőben ki nyerni a HUMDA Országos Rally Bajnokságot. A nagy érdeklődéssel várt versenyt októberben a Zemplén hegység útjain bonyolítják le. A tervek szerint két versenynapon, hét helyszínen, a meghatározott maximális gyorsasági szakasz kilométereket felülmúlva kívánják megrendezni a szezonzárót, ezzel is eleget téve annak, hogy a rendezvény másfélszeres pont szorzóval rendelkezzen.

- Nagy izgalommal tekintünk az idei második versenyünk elé, hiszen többek között az abszolút bajnoki cím is ezen a rendezvényen dől el - fogalmazott Jacsó Tibor, a rendező cég, az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatója, melynek stratégiai partnere a legnagyobb régiós multisport klub, a DVTK. - A szervezőmunka gőzerővel zajlik, a különböző megállapodások, engedélyeztetések folyamatban vannak. Bízunk benne, hogy ismét olyan viadalt tudunk majd lebonyolítani ezen a közkedvelt vidéken, amely a versenyzők, a szurkolók és a sportszakma számára is megelégedéssel szolgál.

A versenynaptárban szereplő időpont azonban az MNASZ Rally Sport Bizottságának kérésére egy héttel későbbre került. Az év utolsó első osztályú rali futamát október 25-27-e között bonyolítják le olyan pályákon, amelyeket a korábbi években a rali Európa bajnokság (ERC) mezőnye is használt. A pontversenyt öt futamot követően Csomós Miklós és Nagy Attila vezeti, akik ráadásul hazai környezetben szállhatnak harcba közös pályafutásuk első bajnoki címéért. A kihívók azonban ezt szeretnék megakadályozni, ezért borítékolható, hogy a Zemplénben október végén komoly csatára van kilátás.