A DVTK – Zalaegerszegi TE FC mérkőzés állása: 2-1

84. perc: Rakonjac helyett Kampetsis folytatja.

82. perc: Ipalibo helyett Nyíri állt be.

80. perc: Croizet lőtt a bal kapufa mellé.

80. perc: Tudja folytatni a játékot a védő, nem kell cserélni.

79. perc: Szatmári sérülése miatt áll a játék, lehet, hogy cserélni kell a védőt.

73. perc: Megvan a hivatalos nézőszám is, ami 4107 fő.

72. perc: Csere a vendégeknél, Dénes Cs. helyett Croizet, Kiss B. helyett Spoljaric állt be.

68. perc: Pozeg Vancas jobboldali szögletét Szatmári fejelte 5 méterről a kapu bal alsó sarkába, 2-1.

65. perc: Vallejo helyett Pozeg Vancas állt be.

63. perc: Acolatse lövése pattant szögletre egy zalai védőről.

59. perc: Dénes Cs. beadása után Mim fejelt a kapu fölé.

57. perc: Hármas csere a hazaiaknál, Jurek helyett Acolatse, Feuillassier helyett Klimovich, Gera helyett Rahrsalla állt be.

55. perc: Dénes Cs. ívelt a kapu elé jobbról, az érkező Mim pedig 14 méterről a bal alsó sarokba fejelt, 1-1.

54. perc: Szendrei bombázott a kapu fölé.

52. perc: Ipalibo lőtt középről a léc fölé.

50. perc: Fucek lábáról pattant a labda a diósgyőri kapuba, Dénes Cs. beadása után, de a cserecsatár lesen állt, így a játékvezető nem ítélt gólt.

50. perc: Szendrei közli fejesét fogta meg Sentic.

49. perc: Jurek előre lőtt labdáját Gundel-Takács vágta ki Rakonjac elől.

46. perc: Két csere volt a szünetben a vendégeknél, Sajbán helyett Fucak, Csóka helyett Medgyes folytatja.

16.01: Megkezdődött a második játékrész.

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Egy perc hosszabbítás következik.

43. perc: Ipalibo lökete zúgott ki a jobb kapufa mellett.

42. perc: Dénes Cs. bombája kerülte el centikkel a bal felső sarkot.

40. perc: Szendrei jobbról érkező passza után Sajbán lőtt 5 méterről, ziccerben, a léc fölé.

39. perc: Szatmári jobbról érkező beadásáról maradt le centikkel Feuillassier.

38. perc: Ipalibo lőtt a bal felső sarok mellé.

35. perc: Feuillassier lövése pattant ki a vendégek kapusáról.

27. perc: Feuillassier lövésébe lépett bele egy zalai védő.

26. perc: Evangelou remek indítása után Dénes Cs. került ziccerbe, a hazai 16-oson belül, ám csatár 12 méterről a kifutó kapusba lőtt.

16. perc: A felfutó Mim lövése pattant szögletre egy hazai védőről.

14. perc: Ipalibo passza után Dénes Cs. lőtt 14 méterről, a jobb alsó sarok mellé.

10. perc: Sanicanin balról érkező beadását Rakonjac fejelte 6 méterről, középről, a kapu jobb oldalába, 1-0.

8. perc: Rakonjac lövése vágódott egy zalai védőről szögletre.

6. perc: Szatmári jobboldali felfutása után a középre adott labdáját Gundel-Takács fogta meg.

4. perc: Feuillassier közeli próbálkozása után pattant szögletre a labda.

3. perc: Jurek elfutása, és jobboldali beadása után akadt gond a zalai kapu előtt, ám a vendégek végül tisztáztak.

15.00: Megkezdődött a mérkőzés.

A ZTE FC-nél csak egy változás volt az egy hete a Kecskeméti TE csapatát Egerszegen 2-1-re legyőző együttes kezdőjéhez képest: Fucak maradt ki, lett kispados, Ipalibo pedig kezdő.

A hazai csapat kezdője két helyen változott az egy héttel ezelőtti, az Újpest FC vendégeként elért 0-0-s meccshez képest, a sárga lapos eltiltását töltő Edmwonyit nem nevezhették erre az összecsapásra, míg Klimovich a kispadra került helyettük Rakonjac és Feuillassier játszott.

A két csapat az előző évadban lejátszott három bajnoki meccséből egyet nyert meg a DVTK, 2023. augusztus 18-án, idegenben, 3-1-re. Tavaly december 3-án, Diósgyőrben 3-0-val vágtak vissza az egerszegiek, legutóbb pedig, az idén március 30-án, a zalaiak otthonában 5-1-es vereséget szenvedett a DVTK.

Ez lesz a két csapat 54. NB I-es meccse egymás ellen. Eddig 19 ZTE FC győzelem született, 18 DVTK siker mellett 16-szor végeztek döntetlenre a csapatok.

A két csapat labdarúgó NB I. 8. fordulójában mérkőzik meg egymással.

Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC 2-1 (1-0) – élő

Diósgyőr, 4107 néző. V.: Antal P. (Tóth II. V., Horváth Z.).

Diósgyőri VTK: Sentic – Szatmári, Lund, Chorbadzhyski, Sanicanin – Holdampf, Vallejo – Jurek, Feuillassier, Gera – Rakonjac. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács – Szendrei, Evangelou, Várkonyi, Csóka, Mim – Kiss B., Sankovic, Ipalibo, Sajbán – Dénes Cs. Vezetőedző: Márton Gábor.

Csere: Sajbán helyett Fucak a 46., Csóka helyett Medgyes a 46., Jurek helyett Acolatse az 57., Feuillassier helyett Klimovich az 57., Gera helyett Rahrsalla az 57., Vallejo helyett Pozeg Vancas a 65., Dénes Cs. helyett Croizet a 72., Kiss B. helyett Spoljaric a 72., Ipalibo helyett Nyíri a 82., Rakonjac helyett Kampetsis a 84. percben.

Gólszerző: Rakonjac (1-0) a 10., Mim (1-1) az 55., Szatmári (2-1) a 68. percben.