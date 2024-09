Így maradt baloldali védő nélkül a DVTK.

Ám most egy másik nigériai védő érkezésére van esély, a 21 éves Valentino Adedokun tulajdonképpen visszatérhet Diósgyőrbe, ugyanis korábban már járt Miskolcon, 2024. július 28-án, a Paksi FC elleni bajnokit élőben tekintette meg, és a találkozó előtt a stadion körül is tett egy sétát, ismerkedett a környékkel, amelynek során az egyik diósgyőri szurkoló hölgy fotót is készített róla.

Adedokun nemcsak nigériai, hanem ír állampolgár is, mivel Dublinban született, és az angol Brentford játékosa, de az élvonalbeli csapatban még nem jutott szóhoz.