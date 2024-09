Elkezdi a női futsal NB I 2024/2025-es szezonját a DVTK-Vénusz csapata. A 2012-es bajnok https://www.mlsz.hu/hir/bajnok-a-dvtk-venusz-szabadidokozpontaz első fordulóra kiírt mérkőzését, a Debreceni EAC ellen szeptember 26-ra halasztotta, így az együttes a soron következő, második körben mutatkozik be. Pénteken, 20.15-től, a miskolci városi sportcsarnokban a Csepel FC USE lesz a piros-fehérek ellenfele. Juhász Viktor a klub elnöke a https://www.boon.hu/-nak elmondta, hogy a céljuk az idei évadban a legjobb négy közé jutás lesz.

Kovács Aliz továbbra is futballozik a DVTK-Vénusz együttesében

Elveszített párharc

A diósgyőriek kerete az alábbiak szerint alakul: Putnoky Zita, Szabó Lili (kapusok), Kovács Aliz, Horváth Lili Gabriella, Fukler-Váradi Cintia, Berki Dzsesszika Bítia, Ujvári Krisztina, Gyarmathy Fanni, Bernáth Csilla, Lengyel Zsanett, Mészáros-Mikó Vivien, Boda Noémi, Pandurics Alida, Ludnik Hanna, Kresák Katalin (mezőnyjátékosok). Juhász Viktor azt is hozzátette, hogy az új pontvadászatban is Volodimir Kolok lesz az együttes vezetőedzője. A bajnokság egyébként az Almásfüzitői SC, a Csepel FC USE, a Debreceni EAC, a DVTK-Vénusz https://www.boon.hu/cimke/dvtk-venusz, az Eger SE, a TFSE-Tent Budapest, a Tolna-Mözs, valamint az Újpest FC csapati indulnak. A Vénusz különben az előző szezonban a negyedik helyet szerezte meg a női futsal NB I-ben, miután a bronzéremért lezajlott párharcot elveszítette a Debreceni EAC-cal szemben.