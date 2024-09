A labdarúgó NB I 8. fordulójában, szombaton délután Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC mérkőzést rendeztek. A hazai csapat kezdője két helyen változott az egy héttel ezelőtti, az Újpest FC vendégeként elért 0-0-s meccshez képest, a sárga lapos eltiltását töltő Edmwonyit nem nevezhették erre az összecsapásra, míg Klimovich a kispadra került, helyettük Rakonjac és Feuillassier játszott. A DVTK 32 fős keretéből kilencen nem voltak keretben, a már említett Edomwonyi mellett, a sérült Popadiuc és Drezgic, a betegséggel küszködő Bényei, három fiatal, Derényi, Herbák és Fekete V., valamint két légiós, Gluscevic és az új fiú, Adedokun.

A ZTE FC-nél csak egy változás volt az egy hete a Kecskeméti TE csapatát Egerszegen 2-1-re legyőző együtteshez képest: Fucak maradt ki, lett kispados, Ipalibo pedig kezdő.

A DVTK (pirosban) Rakonjac (balra) góljával szerzett vezetést

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

DVTK: Rakonjacéval

Az esős, ám hidegnek nem nevezhető időjárás közepette meglehetősen kevesen voltak kíváncsiak a két csapat összecsapására. Lehet, hogy azért, mert a diósgyőri drukkerek nem számítottak olyanra, amit a DVTK a meccs elején előadott. Rá sem lehetett ismerni az előző hetek óvatos csapatára, a piros-fehérek az első perctől nyomás alatt tartották az ellenfelet, kétpercenként okoztak kellemetlenséget a zalai kapu előtt, aminek rövid idő után meg is lett az eredménye, Sanicanin remek beadását Rakonjac váltotta gólra, a 10. percben. Itt fordulat állt be a hazaiak játékában, mert bár többet birtokolták a labdát a hazaiak, de helyzeteik már nem nagyon voltak, az első félidőben diósgyőri részről igazából csak Feuillassier volt rajta azon, hogy újabb DVTK találat jöjjön össze, de ez a törekvés nem járt sikerrel. Miközben a piros-fehér drukkerek azon tűnődhettek, hogy hová tűnt csapatuk korai hamvassága, szépsége, a ZTE elkezdte zörgetni a hazai kaput, illetve a hazai védelmet tesztelte. Kiderült, hogy az messze van a tökélestől, előbb Dénes Cs., majd Sajbán hagyott ki egy-egy ziccert. A ZTE támadóhibái miatt azonban maradt a félidőre az egygólos DVTK előny.

A második játékrészben a zalaiak az ötvédős játékról négyre álltak át, és a hátul ,,fölöslegessé vált” Mim, aki egy sorral előrébb került, tíz perc foci után egyenlített. Ezzel a DVTK-nak 415 perces kapott gól nélküliségét zárta le. Teljesen megérdemelten tüntette el hátrányát a ZTE FC, amire hazai oldalról az volt a válasz, hogy három játékost cserélt Vladimir Radenkovic vezetőedző. Az ezt követő percek nagy izgalmakat nem hoztak, ám egy hazai szögletet követően a félidő közepén Szatmári fejesgólt szerzett, és innen megint az egerszegieknek volt a sürgősebb. A másodszori egyenlítés már nem jött nekik össze, a DVTK rendben levédekezte a meccs hátralévő részét, és összességében kevesebb helyzete ellenére, megszerezte a győzelmet. A sportszerű találkozón, amelyen a játékvezetőnek a sárga lapot sem kellett elővennie.

A piros-fehérek két nullás szériájukat is lezárták ezen a mérkőzésen, mert kaptak és lőttek is gólt (előbbi négy után fordult elő, utóbbi két meccses széria volt), sikerükkel ezzel zsinórban az ötödik bajnokijukon maradtak veretlenek, és néhány órán át még a dobogó harmadik fokának szédítő magasságát is élvezhették.