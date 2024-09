A labdarúgó Magyar Kupában a DVTK bejutott a legjobb 32 közé, köszönhetően annak, hogy hétfőn este az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként a rendes játékidőben elért 2-2-es döntetlen után, a 2x15 perces hosszabbításban 4-2-re diadalmaskodott. A piros-fehérek ezen a héten szombaton már az NB I-ben lépnek pályára, az Újpest FC vendégei lesznek 17 órától.

– Úgy vágtunk neki a heti munkának, hogy elővettük a legutóbbi négy mérkőzésünket. Nyertünk a Debreceni VSC és a Kecskeméti TE ellen a bajnokságban, és döntetlent játszottunk az ETO FC Győr ellen, valamint továbbjutottunk Kazincbarcikán a kupában. Ezeken a mérkőzéseken sok jó megoldást láttunk, és bármilyen aprócska siker három győzelem és egy döntetlen, a legjobb 32 közé jutás, mégis lehet neki örülni – mondta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki az Újpest FC-ről a következőket nyilatkozta: – Sok minden történt az utóbbi időszakban az ellenfelünkkel, teljesen átalakult a csapat, és ezt kihasználva lendületet vettek az elmúlt mérkőzéseken. Nekünk erre kell választ adni, ami nem lehet más, minthogy mi is megmutatjuk a képességeinket. A kollégámnak határozott elképzelése van a saját játékstílusáról, ami sikereket hozott neki a Székesfehérvárott, most ezt Újpesten próbálja megvalósítani. Az erőteljes védelem jelenti az alapot, és a támadósorban is erős játékosokat szerepeltet. De az a legfontosabb jellemzőjük, hogy sikerorientáltak.

A diósgyőriek szakvezetője az Újpest FC elleni meccs céljairól is szót ejtett:

– Mi mentálisan készen állunk a folytatásra, mindenki a hétvégi mérkőzésre koncentrál és nem a múlton rágódik. Ez a legfontosabb számomra, mert akinek céljai vannak bármelyik sorozatban, annak minden egyes labdáért, a pálya minden egyes négyzetcentiméterért meg kell küzdenie. Nyugodtnak kell maradni, de az első pillanattól éreztetni az ellenféllel, hogy pontokért jöttünk, és mindent meg is tenni azért. Egy nagyon jó mérkőzésre számítok, és bízom benne, mi örülhetünk a végén.

A mostani meccsen, a legutóbbi bajnoki után kiállított Acolatse nem szerepelhet, eltiltását tölti, Popadiuc és Drezgic sérülés miatt változatlanul nem bevehető. Viszont Bényei és Komlósi már a csapattal edz.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Sanicanin – Vallejo, Holdampf – Jurek, Pozeg Vancas, Rahrsalla – Rakonjac.